Elecciones 2025: la jornada electoral se desarrolla sin inconvenientes en todo el país

En estas elecciones 2025 se eligen 127 diputados nacionales por las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 24 senadores en 8 jurisdicciones

26 de octubre 2025 · 10:45hs
Elecciones 2025: la jornada electoral se desarrolla sin inconvenientes en todo el país

Foto UNO/Fernanda Rivero

El Ministerio del Interior, a través de la Dirección Nacional Electoral (DINE), informa que la jornada electoral se inició sin inconvenientes en todo el país. Desde las 8 y hasta las 18 horas se llevará a cabo el proceso correspondiente a las elecciones 2025, en las que se renovará la mitad de la Cámara de Diputados de la Nación y un tercio del Senado.

En estas elecciones legislativas se eligen 127 diputados nacionales por las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 24 senadores nacionales en 8 jurisdicciones: CABA, Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

35.987.634 electores habilitados

El proceso electoral involucra a 35.987.634 electores habilitados, de los cuales 1.139.315 son jóvenes de 16 y 17 años que podrán ejercer su derecho al voto por primera vez en elecciones nacionales. Además, 490.726 electores residentes en el exterior están habilitados para emitir su voto.

Por primera vez en la historia del país, el voto se emite con Boleta Única de Papel (BUP), un instrumento establecido por la Ley 27.781, que reúne en una sola papeleta toda la oferta electoral de un distrito. Este nuevo sistema garantiza mayor transparencia, equidad y simplicidad en el proceso de votación, optimizando tanto la participación ciudadana como el escrutinio.

Para garantizar el desarrollo de los comicios, se habilitarán 17.530 establecimientos con 109.046 mesas de votación. Trabajan en la transmisión de resultados 18.406 operadores desde 14.530 centros equipados con tecnología de transmisión de telegramas y 953 sucursales electorales digitales, distribuidas en todo el territorio nacional. Asimismo, participarán del operativo 85.000 efectivos de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, encargados de la custodia y la logística electoral. En total, se imprimieron 40.113.265 boletas dentro de 114.976 talonarios.

