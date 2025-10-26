Uno Entre Rios | Ovación | Real Madrid

Real Madrid derrotó a Barcelona en el clásico español

Real Madrid se impuso por 2 a 1 en el estadio Santiago Bernabeu. El argentino Franco Mastantuono estuvo en el banco de suplentes del Merengue.

26 de octubre 2025
Kylian Mbappé anotó uno de los goles de la victoria de Real Madrid

Real Madrid conquistó el clásico al derrotar 2 a 1 a Barcelona, en el estadio Santiago Bernabeu, por la décima fecha de la Liga española de fútbol. El mediocampista argentino Franco Mastantuono fue titular en el elenco Merengue. El loca se impuso gracias a los goles anotados por Kylian Mbappé y Jude Bellingham, mientras que Fermín marcó en el cuadro Culé.

El desarrollo del clásico español

El equipo de Xabi Alonso dominó con notable superioridad el primer tiempo, en el que le anularon un penal y un tanto de Mbappé vía VAR. No obstante, logró sacar ventaja en el resultado con los tantos de Kiki y Bellingham. El cuadro de Hansi Flick sufrió el desarrollo de los primeros 45 minutos, aunque logró marcar por medio de Fermín en una de las pocas llegadas de peligro.

El complemento mantuvo la misma intensidad y el cuadro Merengue se encontró con un penal antes de los cinco minutos. Sin embargo, Wojciech Szczesny, que ya se estaba destacando como una de las figuras, le atajó el remate a Mbappé. Pese a que el Barcelona dominó las acciones desde entonces, no pudo doblegar la defensa del Madrid y el Clásico quedó en manos de los Merengues. Pedri fue expulsado en el cierre del partido, que terminó con fuertes discusiones entre ambos equipos.

Real Madrid se aleja en la cima de las posiciones

Con este resultado, Real Madrid aumentó la ventaja en la cima de La Liga de España: lidera con 27 unidades y le sacó cinco puntos de distancia al Barcelona en el segundo lugar, que suma 22.

La agenda del Merengue seguirá con un duelo contra el Valencia por La Liga el próximo sábado, mientras que el martes 4 de noviembre visitará al Liverpool en Anfield por la UEFA Champions League.

Por su parte, el cuadro catalán recibirá al Elche en el plano local y se enfrentará a Brujas de Bélgica en el certamen internacional.

