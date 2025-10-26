Uno Entre Rios | La Provincia | Padrón

Elecciones 2025: hasta las 11 votó el 25% del padrón en Entre Ríos

En la provincia, se destaca una jornada electoral con total normalidad y según los datos oficiales ya votó el 25% del padrón.

26 de octubre 2025 · 12:43hs
La Secretaría Electoral Nacional del Distrito Entre Ríos informó que se encontraban constituidas la totalidad de las 3.469 mesas de votación distribuidas en 666 locales en toda la provincia y que la jornada electoral se realiza con normalidad. Hasta el momento, votó un cuarto del padrón electoral.

De esta manera, el desarrollo de los comicios comenzó con total normalidad, garantizando el inicio del proceso electoral en tiempo y forma en las distintas localidades entrerrianas.

Las autoridades electorales de la provincia de Entre Ríos, confirmaron el porcentaje de entrerrianos que había votado hasta las 11 de este domingo. Según los datos oficiales, el porcentaje era del 25 por ciento.

Desde el organismo destacaron el compromiso de las autoridades de mesa y de las fuerzas de seguridad afectadas al operativo, que permitieron un arranque ordenado y sin demoras significativas en los centros de votación.

Electores en Entre Ríos

"Hacemos saber que el padrón electoral de la provincia de Entre Ríos cuenta con un total de 1.155.693 electores, quiénes podrán emitir su voto hasta la hora 18", indicaron desde la Secretaría Electoral Nacional del Distrito Entre Ríos y agregaron: "Recordamos que todo el operativo electoral se realiza con colaboración del Correo Argentino y el Comando Electoral, a cargo del despliegue y custodia del material electoral y los Delegados Judiciales y Autoridades de Mesa designados en cada establecimiento de votación".

Para consultas la ciudadanía puede comunicarse con la Secretaría Electoral Nacional a las líneas (0343) 4312636 - (0343) 4313828, o al correo electrónico [email protected].

Las denuncias son recepcionadas en el portal de la Cámara Nacional Electoral https://www.padron.gov.ar/cne_denuncias o en el portal de la Fiscalía Nacional Electoral https://denunciaselectorales.mpf.gov.ar/ o https://denunciaselectorales.mpf.gov.ar/denuncias/irregularidades_votacion

Se destaca que la jornada electoral se desarrolla con total normalidad en toda la provincia.

Elecciones legislativas Elecciones Legislativas 2025 Elecciones 2025
