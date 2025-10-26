Sergio Massa votó en Tigre y destacó la alta participación electoral.

Uno Entre Rios | El País | Sergio Massa

26 de octubre 2025 · 15:16hs
El líder del Frente Renovador y ex candidato a presidente, Sergio Massa, votó este mediodía en la ciudad bonaerense de Tigre, donde destacó el nivel de concurrencia a las urnas y analizó el escenario político de la jornada.

"Lo más importante que se está dando, que viene siendo bastante alto, estamos arriba del 35% y eso para nosotros es muy alentador", dijo Massa tras emitir su voto.

Sergio Massa votó en Tigre y puso el foco en la unidad y la disputa bonaerense

En ese sentido, el dirigente señaló que "el Gobierno pone en juego ese 55% que, planteaba, respalda sus decisiones. Nosotros buscamos ratificar el camino que elegimos el 7 de septiembre, en las elecciones de PBA, que también es importante".

Consultado sobre la interna del peronismo y los esfuerzos por lograr una lista de unidad, Massa afirmó: "El trabajo en conjunto siempre es importante, se construye con mayor fortaleza".

Finalmente, el ex ministro de Economía subrayó la relevancia de los resultados en la provincia de Buenos Aires: "Hay que mirar lo que pase en PBA, que es la madre de todas las batallas, revisar cómo queda el Congreso y cómo evoluciona provincia por provincia la representación", señaló.

