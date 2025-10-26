El presidente Javier Milei votó en la UTN entre militantes y sin declaraciones a la prensa El presidente Javier Milei emitió su voto en la UTN entre militantes y bajo un fuerte operativo de seguridad, retirándose sin brindar declaraciones a la prensa. 26 de octubre 2025 · 11:24hs

El presidente Javier Milei llegó minutos antes de las 11 a la sede Medrano de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) para emitir su voto, en medio de un fuerte operativo de seguridad que garantizó su ingreso y salida sin incidentes.

Con un semblante tranquilo, Milei depositó su voto a las 11.07 en la urna de la mesa 2211, cumpliendo con su participación en las elecciones de manera ordenada y sin inconvenientes.

Javier Milei emitió su voto en la sede Medrano sin brindar declaraciones a la prensa Javier Milei (7).jpeg Rodeado de militantes, pedidos de selfies y gritos de ánimo, el mandatario estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Tras emitir su voto, se subió al vehículo oficial sin brindar declaraciones a la prensa.