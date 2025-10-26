Uno Entre Rios | El País | Patricia Bullrich

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich se equivocó al doblar la Boleta Única y tuvo que volver al biombo

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, protagonizó un blooper al votar: dobló mal la Boleta Única Papel y tuvo que regresar para corregirlo.

26 de octubre 2025 · 15:13hs
La ministra de Seguridad Patricia Bullrich se equivocó al doblar la Boleta Única y tuvo que volver al biombo.

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich se equivocó al doblar la Boleta Única y tuvo que volver al biombo.

La ministra de Seguridad y primera candidata a senadora de La Libertad Avanza por la Ciudad de Buenos Aires, Patricia Bullrich, votó pasadas las 14 horas en el predio de la Sociedad Rural, en Palermo.

Durante el momento de la votación, protagonizó un breve blooper al doblar en dos la Boleta Única de Papel, cuando debía hacerlo en tres. "Tuve una convicción y voté rápido. La boleta la doblé en dos y había que doblarla en tres, solo eso", explicó tras volver al biombo para corregir el error.

La polémica declaración del la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tuvo lugar en el programa que conduce el Daniel Parisini, El Gordo Dan en Carajo

Bullrich culpó al feminismo de los femicidios: "Si pisoteás al hombre, se te viene en contra"

Fabricio Mesquida emitiendo su voto.

Fabricio Mesquida votó en Piedras Blancas

LEER MÁS: Tras emitir su voto Axel Kicillof reiteró el pedido de diálogo con Milei

El error de Patricia Bullrich con la Boleta Única Papel durante la votación

Patricia Bullrich (3).jpeg

Bullrich contó que almorzó "sanguchitos" porque "era bastante lío" durante la jornada electoral y aclaró que no habrá cambios en el Gabinete, ya que eso "es una decisión del Presidente".

Respecto a su candidatura, afirmó: "Si la gente me acompaña, por supuesto que voy a asumir en el Senado de la Nación. Vamos a lograr mayor gobernabilidad para tener las leyes que necesita el país; impositivas para bajar impuestos, penales para que el que las hace las pague, y muchas leyes que necesita nuestro ministro de Economía".

La ministra consideró que fue "un año bastante cansador" para la ciudadanía, que en muchos casos siente que "ya fui a votar". Sin embargo, remarcó la importancia de esta elección, en la que se definen las dos Cámaras del Congreso. "Necesitamos tener más diputados y senadores", subrayó.

De cara al día posterior a los comicios, Bullrich anticipó: "El lunes va a ser un día tranquilo. Todos tenemos que volver a la normalidad, a la tranquilidad. El país está saliendo, estamos a mitad de camino de un cambio muy profundo y tenemos que lograr que estos dos años profundicen ese camino para que Argentina deje de ser un país pobre".

Más tarde, desde sus redes sociales, la funcionaria llamó a la militancia a acercarse a votar, ante los bajos niveles de participación registrados al mediodía. "Todavía queda un rato de esta gran jornada electoral: salí a votar, que cada voto cuenta", publicó en su cuenta de X.

Patricia Bullrich Ministra Elecciones
