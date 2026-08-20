La Fiscalía de Bolivia pidió 180 días de prisión preventiva para Fernando Cerimedo

El consultor libertario está acusado de ser el autor intelectual del ataque contra su ex, Nadia Beller. Un juez define la prisión preventiva.

La Fiscalía de Santa Cruz de la Sierra solicitó 180 días de prisión preventiva para Fernando Cerimedo, el consultor político libertario investigado por el ataque a balazos contra su expareja, Nadia Beller, ocurrido en Bolivia. La imputación lo señala como presunto autor intelectual de un intento de femicidio.

Cerimedo permanece alojado en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC) y será un juez quien determine este jueves si acepta el planteo de la Fiscalía. En caso de hacer lugar, el acusado podría ser trasladado a la cárcel de Palmasola, en Santa Cruz.

El fiscal departamental Alberto Zeballos confirmó que Cerimedo es considerado el principal acusado dentro de la investigación. Por su parte, la fiscal Yolanda Aguilera señaló que ya se incorporaron a la causa la declaración de Beller y las imágenes registradas por las cámaras de seguridad de la zona donde ocurrió el ataque.

Cerimedo optó por no declarar ante los investigadores. Su defensa rechazó las acusaciones y sostuvo que se trata de una causa con motivaciones políticas. Además, negó que el consultor estuviera intentando abandonar Bolivia al momento de ser detenido.

Cómo fue el ataque contra Nadia Beller

Beller fue atacada frente a un hotel de Santa Cruz de la Sierra por dos hombres que se movilizaban en motocicleta y estaban vestidos como repartidores. La mujer recibió tres disparos y debió ser hospitalizada, mientras que los agresores escaparon del lugar. Las autoridades todavía trabajan para identificar y detener a los presuntos autores materiales.

Como parte de las medidas de prueba, la Justicia boliviana dispuso además el peritaje del teléfono celular y de una computadora secuestrados a Cerimedo al momento de su detención. Los investigadores buscan determinar si los dispositivos contienen información relacionada con la planificación o ejecución del ataque.

El consultor argentino fue detenido en el aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz, horas después del hecho. Cerimedo tuvo participación en la campaña presidencial de Javier Milei en 2023 y también trabajó como asesor del presidente boliviano, Rodrigo Paz.

El caso también tuvo repercusiones en la Argentina luego de que Beller realizara declaraciones vinculadas con la investigación por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). A partir de esas afirmaciones, la diputada Marcela Pagano pidió que sea convocada como testigo en la causa que tramita en la Justicia argentina.

La abogada de Cerimedo acusó a Beller de haber orquestado un "autoatentado"

Margarita Arce, abogada de Fernando Cerimedo, acusó este miércoles a Nadia Beller, quien fue baleada en un hotel de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, de haber orquestado un "autoatentado". Este miércoles, el exasesor de Javier Milei fue imputado por tentativa de femicidio, mientras se encuentra detenido y la Justicia avanza con la investigación..

"Cerimedo no mandó a matar a Nadia Beller. Asumimos nosotros como defensa, y voy a atreverme a decir, al pueblo en general, que esto fue un autoatentado. Creemos que ella fue la que ha armado todo para ocasionar este tipo de lesiones y poder también acusar a Fernando Cerimedo, que es muy cercano a Rodrigo Paz. Sobre lo que estoy diciendo, vamos a presentar pruebas", dijo Arce en Radio Rivadavia.

E insistió: "Si mirás los videos, se nota que todo es armado. Yo estoy diciendo que esto es un autoatentado. Nos preguntamos cómo alguien puede hacer eso. Pues ella lo ha hecho. Hay personas que, por angurria de poder, que son capaces de cualquier cosa. Podrá estar embarazada y todo pero...".

Durante la charla, minimizó las acusaciones de Beller, que se expidió tanto en un video grabado desde el hospital donde está internada como en redes sociales. "Ella habla, por ejemplo, de que recibió cuatro tiros. Pero en realidad, en la ambulancia se habló de dos tiros: en el hombro derecho e izquierdo". "Ella (Nadia Beller) no tiene absolutamente ninguna prueba, son los dichos", remarcó a continuación.

Respecto de su vínculo sentimental, Arce también le restó importancia: "Alguna vez, cuando la conoció, por ciertos hechos hubo un coqueteo de ella (Beller) hacia él (Cerimedo). Pero nada más. Ella, al tener conocimientos en organizaciones sociales, alguna vez le dio unos tips a Fernando, que no conocía mucho la idiosincrasia boliviana, para solucionar algún que otro problema que tuvo el gobierno a principios de año".

Llegó incluso a descartar que el exasesor de Milei tenga relación alguna con el embarazo de cuatro semanas que cursa la activista: "Fernando me ha dicho que él no ha tenido relaciones sexuales con Beller. No es el padre".

Al ser consultada sobre los chats entre ambos que la víctima del ataque difundió en Facebook, Arce habló nuevamente de "algo armado". "Son chats armados, no son de él", aseguró la abogada.

Una vez más, sobre los aparentes motivos por los que Beller decidió apuntar contra Cerimedo, la letrada puso el foco en el vínculo con el presidente de Bolivia: "Fernando es cercano al presidente Paz. Lo que ella quiere, al ser una mujer articuladora de Evo Morales, es desestabilizar al gobierno. Ese es su plan. Ella tenía conocimiento de que lo iban a capturar a Evo Morales e hizo todo lo que hizo para impedir su captura".