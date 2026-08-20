El hallazgo del Picudo Rojo se produjo cerca de Colonia Elía. Se reforzaron controles y pidieron denunciar de inmediato casos sospechosos en la provincia.

Detectaron por primera vez el Picudo Rojo de las Palmeras en Entre Ríos y activaron un plan oficial.

El Ministerio de Desarrollo Económico, a través de sus Secretarías de Ambiente y de Agricultura, junto con el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), confirmó la primera detección del Picudo Rojo de las Palmeras (Rhynchophorus ferrugineus) en Entre Ríos.

El hallazgo se produjo en inmediaciones de Colonia Elía, sobre la costa del río Uruguay, en el departamento Uruguay. A partir de la detección, las autoridades resolvieron implementar de manera inmediata el Plan de Contingencia vigente, intensificar la vigilancia y reforzar los monitoreos en toda la franja costera.

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Refuerzan la vigilancia en la costa del Uruguay

Las tareas tendrán especial foco en las áreas protegidas y en los palmares nativos. Además, se profundizarán las campañas de difusión para que la población pueda reconocer de manera temprana los síntomas y notificar posibles casos.

La respuesta operativa se articula mediante la Mesa Técnica Local, constituida en agosto de 2025 e integrada por el Senasa, el Ministerio de Desarrollo Económico, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Administración de Parques Nacionales, el Parque Nacional El Palmar, municipios de la costa del río Uruguay y representantes del sector privado.

La estrategia provincial se encuentra alineada con los lineamientos establecidos por la Mesa Nacional de Picudo Rojo, coordinada por el Senasa.

Una amenaza para las palmeras nativas

El Picudo Rojo es un escarabajo originario del sudeste asiático y está considerado una de las plagas más destructivas para las palmeras a nivel mundial. Puede afectar a más de 35 especies.

La detección del insecto en Entre Ríos ocurre luego de su confirmación en la República Oriental del Uruguay, en 2022, y de su posterior hallazgo en la Isla Martín García, provincia de Buenos Aires, confirmado por el Senasa en enero de 2026. Por este motivo, la región se encontraba bajo estado de alerta y emergencia fitosanitaria.

La intervención coordinada entre organismos busca preservar tanto ejemplares patrimoniales exóticos como especies autóctonas. Entre estas últimas se encuentra la palmera yatay (Butia yatay), declarada Monumento Natural Provincial y considerada un símbolo de la identidad entrerriana.

Piden notificar los casos sospechosos

Desde el Senasa y el Gobierno de Entre Ríos recordaron que la notificación de sospechas tiene carácter obligatorio.

Entre los principales signos de alerta se encuentran el amarillamiento atípico de las hojas, su caída, la presencia de galerías en el tronco y el avistamiento del insecto.

Ante cualquiera de estos indicios, se debe realizar la denuncia de inmediato a través del Sistema Nacional Argentino de Vigilancia y Monitoreo de Plagas (Sinavimo), en www.sinavimo.gob.ar; por correo electrónico a [email protected]; o en la oficina local del Senasa más cercana.