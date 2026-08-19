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Día del Niño en Paraná: las ventas cayeron para el 73,7 de los comerciantes

Un relevamiento hecho por el Centro Comercial e Industrial de Paraná mostró que las ventas cayeron para más del 70% de los comerciantes paranaenses.

19 de agosto 2026 · 21:51hs
Para el Día del Niño en Paraná

Vanesa Erbes/ UNO

Para el Día del Niño en Paraná, las ventas cayeron para el 73,7 de los comerciantes. 

Según el relevamiento llevado a cabo por el Centro Comercial e Industrial de Paraná entre establecimientos asociados de los rubros involucrados (juguetería, indumentaria infantil, calzado, tecnología y regaladería) surgieron los siguientes datos: el 73,7% de los comerciantes indicó que sus volúmenes de venta disminuyeron respecto al año anterior. En tanto que solamente 26,3% logró mantener los niveles despachados.

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El Día del Niño en Paraná

Por otra parte, ninguno de los comercios consultados reportó incrementos interanuales en sus volúmenes de ventas con relación a la misma fecha, pero del año pasado.

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Este panorama local refleja una percepción de cautela más acentuada que el promedio nacional publicado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), entidad que informó una baja del 2,5% interanual a precios constantes a nivel país.

Medios de pago

En cuanto al financiamiento y las promociones, estas fueron determinantes para cerrar las operaciones, a saber: billeteras virtuales y promociones bancarias lideraron la elección de los compradores con el 40,9% de las menciones, desplazando a las alternativas tradicionales. Por su parte, el débito y las transferencias representaron el 22,7%. En tanto que el crédito en cuotas y el efectivo igualaron con un 18,2% cada uno.

En este segmento, pero en relación al ticket promedio y comportamiento de compra, los valores más frecuentes indicaron que el 50% de los negocios concretó la mayor parte de sus ventas en la franja de más de 50.000 pesos (orientado a regalos principales), mientras que un 42,9% se situó entre 15.000 y 30.000 pesos. En este sentido, y a modo de referencia nacional, CAME estimó el ticket promedio en 45.892 pesos.

Más datos para tener en cuenta

Por otra parte, la demanda se concentró marcadamente en la víspera de la festividad del Día del Niño. En este marco, el 50% de los comercios tuvo su mayor volumen el sábado previo, y un 44,4% entre el jueves y el viernes. Solo un 5,6% registró movimiento relevante durante el domingo.

“El consumidor paranaense planificó sus compras en función de los días con descuentos y reintegros bancarios. Las facilidades de pago resultaron decisivas para concretar la venta. Si bien la fecha otorgó un alivio de liquidez al comercio local, el volumen general refleja la cautela que predomina en el ingreso familiar”, señalaron desde la Comisión Directiva del CCIP.

Día del Niño Paraná Ventas comerciantes
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