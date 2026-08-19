Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes

Los pozos millonarios que el Quini 6 puso en juego este miércoles quedaron vacantes. Además, 30 apostadores ganaron más de $11 millones en el Siempre Sale.

El Quini 6 no tuvo ganadores en los pozos más importantes.

Este miércoles se realizó un nuevo sorteo del Quini 6 y ningún apostador ganó los importantes pozos millonarios. En tanto que en el Siempre Sale hubo 30 ganadores y cada uno se hizo acreedor de $11.676.992,40. Dos de ellos son entrerrianos.

Por otra parte, desde la Lotería de Santa Fe confirmaron que en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 8.000 millones de pesos.

Quini 6: un apostador se hizo millonario en el sorteo Tradicional

Quini 6: el pozo estimado llega a 7.350 millones de pesos para el sorteo de este miércoles

Todos los sorteos del Quini 6

En el sorteo Tradicional los números que vieron la luz fueron: 10-17-01-25-02-06. Aquí no hubo ganadores, por lo tanto, pasó para el próximo domingo un pozo de $1.100.000.000.

Asimismo, en el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 12-10-03-26-33-16. Tampoco hubo ganadores y el próximo sorteo habrá en juego $1.100.000.000.

En tanto que, en La Revancha, aparecieron el 29-24-12-02-40-14. El pozo tampoco tuvo ganadores, por lo tanto, en el del domingo se sortearán $4.324.127.587.

Por último, en el Siempre Sale salieron los siguientes números: 07-21-32-37-30-27. Hubo 30 ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $11.676.992,40. Dos son oriundos de Entre Ríos.