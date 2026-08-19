El tradicional Quini 6 sortea este miércoles desde las 21.15. El pozo estimado alcanza los 7.350 millones de pesos.

Quini 6: el pozo estimado llega a 7.350 millones de pesos para el sorteo de este miércoles.

El Quini 6 tendrá este miércoles 19 de agosto un nuevo sorteo, con un pozo estimado de $7.350 millones. El tradicional juego de azar, organizado por la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, se sorteará desde las 21.15.

El sorteo se realizará en la sede de la Lotería de la provincia de Santa Fe y podrá seguirse en vivo a través de RTS Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe, Canal 9 de Paraná y mediante la transmisión por streaming en el canal oficial de YouTube.

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Cómo se juega al Quini 6

El Quini 6 es un juego poceado, por lo que el monto destinado a premios depende de la recaudación y puede variar en cada sorteo.

Para participar, el jugador debe elegir seis números entre el 00 y el 45. La apuesta se realiza en una agencia oficial de lotería, donde se entrega un ticket como comprobante.

El premio mayor corresponde a quienes logran acertar los seis números sorteados. También existen premios para quienes acierten cinco o cuatro números.

Las modalidades del sorteo

El Quini 6 cuenta con tres modalidades: Tradicional, Revancha y Siempre Sale.

Para participar de Revancha y Siempre Sale es necesario haber jugado previamente al sorteo Tradicional. Los valores de las apuestas pueden variar y son establecidos por los organizadores.

Cuándo se realizan los sorteos

Los sorteos del Quini 6 se realizan los miércoles y domingos a las 21.15. El monto del pozo depende del porcentaje de la recaudación destinado a premios.

El juego pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe y se desarrolla desde 1988, cuando comenzó a formar parte de la oferta de juegos de azar de la provincia.

El mayor premio entregado por el Quini 6

El récord histórico del Quini 6 se registró en julio de 2021, cuando un apostador de Villa María, Córdoba, obtuvo un premio de $362.830.402 tras acertar los seis números.

La identidad del ganador no fue difundida por razones de seguridad. La combinación ganadora estuvo integrada por los números 05, 19, 11, 41, 16 y 25.