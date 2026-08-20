Túnel Subfluvial: advierten por calzada húmeda por la lluvia y desvíos en los accesos en Santa Fe

Las precipitaciones afectan los ingresos al Túnel Subfluvial que une Paraná y Santa Fe, donde continúan los desvíos de tránsito y piden circular con precaución.

únel Subfluvial: advierten por calzada húmeda por la lluvia y desvíos en los accesos en Santa Fe.

Las autoridades del Túnel Subfluvial advirtieron a los conductores sobre la presencia de calzada húmeda y lluvia en los accesos al viaducto que conecta las ciudades de Paraná y Santa Fe.

Ante las condiciones meteorológicas, se recomendó a quienes transiten por la zona extremar las medidas de precaución y respetar las indicaciones establecidas para evitar inconvenientes.

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Continúan los desvíos en Santa Fe

Además, se recordó que continúan vigentes los desvíos de tránsito en el viaducto. Los conductores deberán prestar especial atención a la señalización y a las indicaciones del personal que trabaja en el sector.

Desde el organismo solicitaron circular a velocidad reducida, mantener la distancia de seguridad y conducir con especial cuidado debido a la presencia de agua sobre la calzada.