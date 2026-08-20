Las autoridades del Túnel Subfluvial advirtieron a los conductores sobre la presencia de calzada húmeda y lluvia en los accesos al viaducto que conecta las ciudades de Paraná y Santa Fe.
Túnel Subfluvial: advierten por calzada húmeda por la lluvia y desvíos en los accesos en Santa Fe
Las precipitaciones afectan los ingresos al Túnel Subfluvial que une Paraná y Santa Fe, donde continúan los desvíos de tránsito y piden circular con precaución.
20 de agosto 2026 · 07:40hs
Ante las condiciones meteorológicas, se recomendó a quienes transiten por la zona extremar las medidas de precaución y respetar las indicaciones establecidas para evitar inconvenientes.
Continúan los desvíos en Santa Fe
Además, se recordó que continúan vigentes los desvíos de tránsito en el viaducto. Los conductores deberán prestar especial atención a la señalización y a las indicaciones del personal que trabaja en el sector.
Desde el organismo solicitaron circular a velocidad reducida, mantener la distancia de seguridad y conducir con especial cuidado debido a la presencia de agua sobre la calzada.