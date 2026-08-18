Peter Thiel desembarcó en Vaca Muerta con una inversión de US$ 76 millones en Vista Energy

El interés de Peter Thiel por la Argentina se da en paralelo con los intentos del Gobierno nacional de atraer inversiones hacia sectores estratégicos

Peter Thiel, cofundador de PayPal y uno de los principales inversores tecnológicos de Estados Unidos, adquirió una participación cercana al 1% de Vista Energy, la petrolera que concentra buena parte de su actividad en Vaca Muerta. La operación fue informada por el fondo Thiel Macro LLC ante los organismos regulatorios estadounidenses y está valuada en unos US$ 76 millones.

La inversión se conoció a través de un formulario 13F presentado ante la Securities and Exchange Commission (SEC) el 14 de agosto. El documento detalla las posiciones que mantenía el fondo al cierre del segundo trimestre, el 30 de junio. Según esa presentación, Thiel Macro declaró la tenencia de 1.189.792 American Depositary Shares (ADS) de Vista Energy. La participación equivale al 1% del capital de la compañía fundada por el entrerriano Miguel Galuccio.

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Aunque el porcentaje sobre Vista es reducido, la inversión tiene una relevancia mayor dentro de la cartera declarada por Thiel Macro. Con un valor aproximado de US$ 76 millones, Vista se convirtió en la segunda mayor posición del fondo, detrás de Amazon.

Además, es la única empresa no estadounidense entre las ocho compañías incluidas en la cartera informada, que en conjunto alcanza un valor aproximado de US$ 418,7 millones.

Una inversión vinculada al sector energético

La composición de la cartera aporta un dato relevante para interpretar la decisión. El fondo también posee participaciones en empresas vinculadas con la generación eléctrica y la energía nuclear en Estados Unidos, entre ellas Vistra, American Electric Power, DTE Energy, FirstEnergy y CMS Energy, además de X-energy.

El movimiento hacia Vista se produce, por lo tanto, dentro de una cartera con una presencia significativa de compañías relacionadas con el sector energético.

La petrolera representa en ese esquema una exposición directa a los hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta, una de las principales formaciones de shale fuera de Estados Unidos y uno de los activos estratégicos de la Argentina para incrementar la producción y las exportaciones de petróleo y gas.

Vista fue creada en 2017 por Miguel Galuccio y concentró desde sus comienzos su estrategia de crecimiento en la explotación de recursos no convencionales en la Cuenca Neuquina.

Vista amplió su producción y sus exportaciones

La incorporación de nuevos activos y el desarrollo de sus bloques en Vaca Muerta permitieron a la empresa incrementar significativamente sus niveles de producción.

Durante el segundo trimestre de 2026, Vista alcanzó una producción total de 156.000 barriles equivalentes de petróleo por día, 32% más que en el mismo período del año anterior.

En petróleo, la producción llegó a 135.000 barriles diarios, con un crecimiento interanual del 33%.

La compañía también registró una mejora en sus costos operativos. El costo de extracción se ubicó en US$ 4,5 por barril equivalente, 4% menos que un año antes.

Uno de los indicadores que adquiere mayor importancia para la provincia y para el desarrollo de Vaca Muerta es el volumen exportado. Durante el trimestre, las exportaciones de petróleo de Vista crecieron 54% interanual, hasta alcanzar los 8,6 millones de barriles, publica El Economista.

Ese volumen representó el 72% de las ventas totales de crudo de la compañía, una señal del creciente perfil exportador de la producción neuquina.

Peter Thiel desembarcó en Vaca Muerta con una inversión de US$ 76 millones en Vista Energy

Nuevos activos en la Cuenca Neuquina

El crecimiento de Vista también estuvo acompañado por una política de expansión dentro de Vaca Muerta. En abril de 2025, la compañía incorporó activos que pertenecían a Petronas. Posteriormente, en mayo de 2026, sumó la participación de Equinor en los bloques Bandurria Sur y Bajada del Palo Oeste.

Las operaciones permitieron ampliar la superficie y el potencial productivo de la empresa en la formación neuquina, en un momento en que distintos grupos internacionales buscan posicionarse en el desarrollo de los recursos no convencionales argentinos.

A ese escenario se suma el avance de VMOS, el proyecto de infraestructura destinado a ampliar la capacidad de transporte y exportación de petróleo producido en Vaca Muerta. Vista participa del emprendimiento junto con otras compañías del sector.

La mayor capacidad de evacuación del crudo es considerada uno de los puntos centrales para sostener el crecimiento de la producción y permitir que una proporción cada vez mayor pueda destinarse a los mercados internacionales.

La llegada de Thiel a la Argentina

La inversión en Vista también se conoce en un momento de mayor acercamiento de Peter Thiel a la Argentina.

El inversor mantuvo contactos con funcionarios del Gobierno nacional y en abril se reunió con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada. El encuentro contó además con la participación del canciller Pablo Quirno y representantes de Thiel Capital y Founders Fund.

Thiel también tuvo distintas apariciones públicas durante sus recientes visitas al país y profundizó sus vínculos con referentes del ámbito político y empresarial.

Su interés por la Argentina se da en paralelo con los intentos del Gobierno nacional de atraer inversiones de gran escala hacia sectores considerados estratégicos.

Entre las iniciativas impulsadas por la administración nacional aparece la ampliación del régimen de incentivos a las grandes inversiones, con proyectos vinculados con energía, inteligencia artificial, centros de datos, semiconductores, hidrógeno, GNL y otras actividades intensivas en capital.

Más capital internacional sobre Vaca Muerta

La entrada de Thiel en Vista se suma a una serie de movimientos protagonizados por inversores y compañías internacionales que buscan aprovechar el crecimiento de Vaca Muerta.

Durante los últimos meses se registraron nuevas decisiones de inversión y expansión de empresas con presencia en la Cuenca Neuquina, mientras que otros actores internacionales comenzaron a evaluar oportunidades relacionadas con la producción y exportación de hidrocarburos.

Para Neuquén, el interés resulta especialmente relevante porque el desarrollo de Vaca Muerta no sólo incrementa la producción de petróleo y gas, sino que también demanda infraestructura, servicios, empleo y nuevas inversiones en toda la cadena productiva.

La apuesta de Thiel llega además en una etapa en la que la provincia busca consolidar a Vaca Muerta como una plataforma exportadora de energía y ampliar la infraestructura necesaria para acompañar ese crecimiento.

La información presentada ante la SEC permite conocer que Thiel Macro tenía al cierre del segundo trimestre una posición equivalente a 1.189.792 ADS de Vista. Sin embargo, el formulario 13F no permite conocer con precisión las decisiones adoptadas después del 30 de junio.

Por tratarse de una presentación trimestral y retrospectiva, el documento funciona como una fotografía de la cartera en una fecha determinada. No permite saber si el fondo mantuvo, aumentó o redujo esa participación posteriormente.

Tampoco revela las razones específicas que llevaron al inversor a comprar las acciones. El dato central, de todos modos, es que uno de los principales inversores vinculados al sector tecnológico estadounidense decidió incorporar a su cartera una compañía directamente expuesta a Vaca Muerta.

Con una participación del 1% y una inversión estimada en US$ 76 millones, Peter Thiel ya tiene una posición en uno de los principales activos energéticos de la Argentina, en momentos en que la producción neuquina avanza hacia un perfil cada vez más orientado a la exportación.