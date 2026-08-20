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Una motociclista sufrió graves heridas tras chocar contra un carro y ser arrollada por un camión

El siniestro ocurrió en avenida Zanni y Ricardo Balbín. La motociclista, de 23 años, fue trasladada al hospital San Martín.

20 de agosto 2026 · 06:54hs
Una motociclista sufrió graves heridas tras chocar contra un carro y ser arrollada por un camión.

Una motociclista sufrió graves heridas tras chocar contra un carro y ser arrollada por un camión.

Una joven de 23 años sufrió heridas de gravedad tras protagonizar un siniestro vial con su motocicleta contra un carro de tracción a sangre y ser alcanzada posteriormente por un camión. La motociclista fue trasladada e internada en el hospital San Martín de Paraná.

El accidente ocurrió este miércoles, poco después de las 19, en la intersección de avenida Zanni y Ricardo Balbín, en la zona sur de la capital entrerriana. Personal de la Comisaría 15ª intervino luego de recibir un aviso sobre personas lesionadas en la vía pública.

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De acuerdo con los primeros datos recabados, los tres vehículos involucrados circulaban en sentido norte-sur por avenida Zanni. Al llegar al cruce con Balbín, una motocicleta Guerrero Trip, conducida por Brisa Jazmín Kappa, de 23 años, colisionó con un carro de tracción a sangre guiado por Daniel Alberto González, de 24.

Cayó sobre la cinta asfáltica

Como consecuencia del impacto, la motociclista perdió el control de la moto y cayó sobre la calzada. En esas circunstancias, fue alcanzada por las ruedas traseras de un camión Volkswagen 17280LR, conducido por Nazareno Lalli.

Una ambulancia del servicio de emergencias llegó al lugar y trasladó a la joven al hospital San Martín, donde quedó internada para recibir atención médica.

En el lugar trabajaron los móviles 803 y 817 de la Comisaría 15ª, junto con peritos de Policía Científica, quienes realizaron las tareas correspondientes para establecer la mecánica del siniestro.

Interviene la Justicia

También tomó intervención personal municipal, que labró las actas correspondientes vinculadas con el carro de tracción a sangre.

La investigación quedó a cargo del fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación, Martín Wasinger. El funcionario judicial dispuso el traslado del conductor del camión y del joven que guiaba el carro para la extracción de sangre, examen médico y verificación de antecedentes.

Ambos quedaron supeditados a la causa mientras avanzan las actuaciones para determinar las circunstancias del accidente.

Motociclista heridas Avenida Zanni
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