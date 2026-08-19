Racing le ganó a Belgrano con un gol tempranero y avanzó a cuartos de la Copa Argentina

Racing se impuso por 1-0 ante los cordobeses con un tanto de Tomás Conechny a los cuatro minutos de la primera parte y avanzó en el torneo.

Racing le ganó por 1-0 a Belgrano en La Pedrera de San Luis y se metió en cuartos de final de la Copa Argentina gracias al gol que marcó Tomás Conechny a los cuatro minutos de la primera parte. El Pirata había puesto la paridad ya en el tiempo de adición, pero el tanto fue invalidado por posición adelantada y le dio aire a la Academia, que sigue en la competencia y volvió a ganar tras cuatro partidos.

El elenco de Avellaneda pegó de entrada. Gastón Lodico recuperó en tres cuartos de cancha, le cedió el balón a Adrián Maravilla Martínez , que desbordó y sacó un centro al corazón del área. Allí, Tomás Conechny conectó con su cabeza y dejó sin opciones al arquero Thiago Cardozo para establecer el 1-0 a los 4 minutos de juego.

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Tras el tanto, Racing tuvo momentos de dominio e, incluso, estuvo a punto de estirar la ventaja cuando Diego Ortegoza remató dentro del área tras un pase de Martínez, pero el balón se estrelló en el poste.

Belgrano, por su parte, llevó peligro por medio de Emiliano Rigoni y de Lucas Passerini. El goleador casi marca de manera fortuita, dado que Ezequiel Cannavo quiso despejar dentro del área y el balón dio en él, lo que obligó a Facundo Cambeses a estirarse y evitar la caída de su valla.

Sobre el final de la primera etapa, tras una atajada de Cardozo sobre Matko Miljevic, Maravilla Martínez convertía el segundo tanto de la Academia. Sin embargo, el tanto no sumó al marcador, debido a que existió fuera de juego en el inicio de la jugada.

El inicio del complemento careció de ocasiones claras de gol. A los 72, Racing tuvo dos aproximaciones seguidas. En primera instancia, Santiago Solari corrió por la banda izquierda y sacó un remate que obligó a Cardozo a mandar la pelota al córner. En el tiro de esquina, Maravilla Martínez se hizo con el balón y disparó con fuerza, pero el arquero volvió a aparecer para negar el 2-0.

A diez del final, Cambeses salvó a Racing. El arquero se lució cuando le tapó un tiro a Nicolás Uvita Fernández. El balón le había caído al delantero de Belgrano tras un saque de arco del propio arquero que quedó corto y que Rigoni aprovechó para generar una ocasión propicia de gol.

Sobre el ocaso del partido, Ramiro Hernandes quiso meter un centro, Uvita Fernández no pudo conectar y el balón se metió en el arco de Cambeses. Sin embargo, el juez de línea sancionó fuera de juego. Tras la revisión del VAR, se constató que la posición adelantada existió y Racing se salvó.