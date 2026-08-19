Diamante: secuestran armas y animales cazados ilegalmente.

Seis personas fueron identificadas durante un operativo realizado por la Policía en el río Paraná, a la altura de la boya 476 en el departamento Diamante.

Seis personas fueron identificadas durante un operativo realizado por la Policía en el río Paraná, a la altura de la boya 476 en el departamento Diamante . Secuestraron dos escopetas, siete carpinchos y cinco jabalíes. Investigan una posible infracción a la Ley Provincial de Caza.

En el marco de un operativo de prevención realizado en la zona de islas, efectivos de la Comisaría Flotante del Departamento Diamante, dependiente de la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales, interceptaron dos embarcaciones que navegaban por el río Paraná, a la altura de la boya 476.

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Durante el procedimiento, los uniformados identificaron a seis personas oriundas de San Lorenzo y Puerto General San Martín, provincia de Santa Fe.

Según informó la Policía, durante la inspección fueron secuestradas preventivamente dos escopetas, cuyos ocupantes manifestaron no contar con la documentación correspondiente. Por este motivo, se iniciaron actuaciones por una presunta infracción al artículo 189 bis del Código Penal Argentino, relacionado con la tenencia ilegal de armas de fuego.

Siete carpinchos y cinco jabalíes

El procedimiento también permitió detectar varios animales que habrían sido cazados en la zona de islas. En total, fueron secuestrados siete ejemplares de carpincho, una especie protegida cuya caza se encuentra prohibida, además de cinco ejemplares de chancho jabalí.

De acuerdo con la información policial, todos los animales se encontraban eviscerados y habrían sido abatidos mediante la utilización de las armas que fueron secuestradas durante el operativo.

Ante las irregularidades constatadas, se labraron las actuaciones correspondientes y se dio intervención a la Unidad Fiscal de Diamante, que deberá determinar las responsabilidades y las infracciones que pudieran corresponder.

Asimismo, se iniciaron actuaciones por una presunta infracción a la Ley Provincial de Caza N.º 4.841.

Desde la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales destacaron la importancia de este tipo de operativos para prevenir delitos y contravenciones tanto en zonas rurales como en el sector de islas, y remarcaron especialmente la necesidad de proteger la fauna autóctona y evitar la caza ilegal en el territorio entrerriano.