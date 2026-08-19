Uno Entre Rios | Policiales | Diamante

Diamante: secuestran armas y animales cazados ilegalmente

Seis personas fueron identificadas durante un operativo realizado por la Policía en el río Paraná, a la altura de la boya 476 en el departamento Diamante.

19 de agosto 2026 · 22:39hs
Diamante: secuestran armas y animales cazados ilegalmente.

Blanca Ciudad Noticias

Diamante: secuestran armas y animales cazados ilegalmente.

Seis personas fueron identificadas durante un operativo realizado por la Policía en el río Paraná, a la altura de la boya 476 en el departamento Diamante. Secuestraron dos escopetas, siete carpinchos y cinco jabalíes. Investigan una posible infracción a la Ley Provincial de Caza.

En el marco de un operativo de prevención realizado en la zona de islas, efectivos de la Comisaría Flotante del Departamento Diamante, dependiente de la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales, interceptaron dos embarcaciones que navegaban por el río Paraná, a la altura de la boya 476.

daniel rosatelli, el abogado de la policia que cayo detenido

Daniel Rosatelli, el abogado de la policía que cayó detenido

nadie esta sobre la ley, el comunicado del ministerio de seguridad

"Nadie está sobre la ley", el comunicado del Ministerio de Seguridad

Durante el procedimiento, los uniformados identificaron a seis personas oriundas de San Lorenzo y Puerto General San Martín, provincia de Santa Fe.

Según informó la Policía, durante la inspección fueron secuestradas preventivamente dos escopetas, cuyos ocupantes manifestaron no contar con la documentación correspondiente. Por este motivo, se iniciaron actuaciones por una presunta infracción al artículo 189 bis del Código Penal Argentino, relacionado con la tenencia ilegal de armas de fuego.

Siete carpinchos y cinco jabalíes

El procedimiento también permitió detectar varios animales que habrían sido cazados en la zona de islas. En total, fueron secuestrados siete ejemplares de carpincho, una especie protegida cuya caza se encuentra prohibida, además de cinco ejemplares de chancho jabalí.

De acuerdo con la información policial, todos los animales se encontraban eviscerados y habrían sido abatidos mediante la utilización de las armas que fueron secuestradas durante el operativo.

Ante las irregularidades constatadas, se labraron las actuaciones correspondientes y se dio intervención a la Unidad Fiscal de Diamante, que deberá determinar las responsabilidades y las infracciones que pudieran corresponder.

Asimismo, se iniciaron actuaciones por una presunta infracción a la Ley Provincial de Caza N.º 4.841.

Desde la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales destacaron la importancia de este tipo de operativos para prevenir delitos y contravenciones tanto en zonas rurales como en el sector de islas, y remarcaron especialmente la necesidad de proteger la fauna autóctona y evitar la caza ilegal en el territorio entrerriano.

Diamante carpinchos Caza
Noticias relacionadas
allanaron la jefatura central de la policia y la departamental parana: detuvieron al subcomisario rosatelli

Allanaron la Jefatura Central de la Policía y la Departamental Paraná: detuvieron al subcomisario Rosatelli

concordia: dos detenidos tras hallar droga oculta en un peluche

Concordia: dos detenidos tras hallar droga oculta en un peluche

En un segundo testimonio con la policía, el hombre admitió que la denuncia era falsa.

Autovía 18: denunció que le habían robado el camión, pero era un invento para cobrar el seguro

agresion a jugadores de patronato: aplican restricciones a barrientos pero no fue imputado

Agresión a jugadores de Patronato: aplican restricciones a Barrientos pero no fue imputado

Ver comentarios

Lo último

Tigre perdió con Montevideo City Torque y quedó eliminado en los octavos de final de la Sudamericana

Tigre perdió con Montevideo City Torque y quedó eliminado en los octavos de final de la Sudamericana

Diamante: secuestran armas y animales cazados ilegalmente

Diamante: secuestran armas y animales cazados ilegalmente

Dieron la grilla de la Fiesta Nacional de la Avicultura de Crespo

Dieron la grilla de la Fiesta Nacional de la Avicultura de Crespo

Ultimo Momento
Tigre perdió con Montevideo City Torque y quedó eliminado en los octavos de final de la Sudamericana

Tigre perdió con Montevideo City Torque y quedó eliminado en los octavos de final de la Sudamericana

Diamante: secuestran armas y animales cazados ilegalmente

Diamante: secuestran armas y animales cazados ilegalmente

Dieron la grilla de la Fiesta Nacional de la Avicultura de Crespo

Dieron la grilla de la Fiesta Nacional de la Avicultura de Crespo

Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes

Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes

Día del Niño en Paraná: las ventas cayeron para el 73,7 de los comerciantes

Día del Niño en Paraná: las ventas cayeron para el 73,7 de los comerciantes

Policiales
Diamante: secuestran armas y animales cazados ilegalmente

Diamante: secuestran armas y animales cazados ilegalmente

Daniel Rosatelli, el abogado de la policía que cayó detenido

Daniel Rosatelli, el abogado de la policía que cayó detenido

Nadie está sobre la ley, el comunicado del Ministerio de Seguridad

"Nadie está sobre la ley", el comunicado del Ministerio de Seguridad

Allanaron la Jefatura Central de la Policía y la Departamental Paraná: detuvieron al subcomisario Rosatelli

Allanaron la Jefatura Central de la Policía y la Departamental Paraná: detuvieron al subcomisario Rosatelli

Concordia: dos detenidos tras hallar droga oculta en un peluche

Concordia: dos detenidos tras hallar droga oculta en un peluche

Ovación
En Colombia, River Plate empató sin goles ante Independiente Santa Fe

En Colombia, River Plate empató sin goles ante Independiente Santa Fe

Racing le ganó a Belgrano con un gol tempranero y avanzó a cuartos de la Copa Argentina

Racing le ganó a Belgrano con un gol tempranero y avanzó a cuartos de la Copa Argentina

Tigre perdió con Montevideo City Torque y quedó eliminado en los octavos de final de la Sudamericana

Tigre perdió con Montevideo City Torque y quedó eliminado en los octavos de final de la Sudamericana

Platense venció por penales a Coquimbo y avanzó a los cuartos de final de la Copa Libertadores

Platense venció por penales a Coquimbo y avanzó a los cuartos de final de la Copa Libertadores

Don Bosco, campeón invicto en el Nacional de Lanzamiento Lento y protagonista del Vendimia de Cadetes

Don Bosco, campeón invicto en el Nacional de Lanzamiento Lento y protagonista del Vendimia de Cadetes

La provincia
Día del Niño en Paraná: las ventas cayeron para el 73,7 de los comerciantes

Día del Niño en Paraná: las ventas cayeron para el 73,7 de los comerciantes

Patricia Díaz dejó el bloque Más para Entre Ríos y creó Hacer Futuro en el Senado provincial

Patricia Díaz dejó el bloque Más para Entre Ríos y creó Hacer Futuro en el Senado provincial

Entre Ríos suma alivio fiscal y asistencia para trabajadores de Granja Tres Arroyos

Entre Ríos suma alivio fiscal y asistencia para trabajadores de Granja Tres Arroyos

Entre Ríos: el SMN emitió una alerta por lluvias fuertes en 10 departamentos

Entre Ríos: el SMN emitió una alerta por lluvias fuertes en 10 departamentos

Concordia: inician sumario a un agente que faltó 60 días a trabajar

Concordia: inician sumario a un agente que faltó 60 días a trabajar

Dejanos tu comentario