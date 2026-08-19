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Patricia Díaz dejó el bloque Más para Entre Ríos y creó Hacer Futuro en el Senado provincial

Patricia Díaz formalizó su salida mediante una nota en el recinto y anunció la conformación de un espacio propio, ligado al sector de Domingo Rossi.

19 de agosto 2026 · 21:26hs
Patricia Díaz dejó el bloque Más para Entre Ríos y creó Hacer Futuro en el Senado provincial

La senadora provincial Patricia Díaz anunció su renuncia al bloque Más para Entre Ríos y la conformación de un nuevo espacio político en la Cámara alta, denominado Hacer Futuro. La legisladora comunicó la decisión mediante una nota que fue leída en el recinto y dirigida a la presidenta del Senado, Griselda Aluani, y al titular del bloque que integraba, Marcelo Berthet.

Díaz solicitó que se adopten las medidas administrativas y reglamentarias necesarias para el reconocimiento y funcionamiento de la nueva bancada. Al explicar los motivos de su decisión, sostuvo que busca continuar su labor legislativa desde un espacio propio, con la intención de preservar el diálogo y la cooperación institucional.

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Díaz reivindicó su pertenencia a Hacer Futuro

Durante su intervención, la senadora reafirmó su pertenencia al espacio Hacer Futuro, cuyo principal referente es Domingo Daniel Rossi, intendente de Santa Elena y esposo de Díaz.

La legisladora cuestionó la expulsión de Rossi del Partido Justicialista y calificó la decisión como un "hecho inédito". Recordó que el dirigente fue vicegobernador de Entre Ríos y ocupó en seis oportunidades la intendencia de Santa Elena.

Según planteó Díaz, la sanción partidaria resulta difícil de comprender debido a que Rossi no fue candidato en las últimas elecciones. Pese a sus cuestionamientos, la senadora adoptó un tono conciliador y afirmó que encara esta nueva etapa "con serenidad", con la expectativa de que permita abrir un nuevo camino político.

"Es el tiempo de Hacer Futuro", sostuvo al cerrar su intervención.

La expulsión de Rossi del Partido Justicialista

La salida de Díaz del bloque se produce dos meses después de que el Congreso Provincial del Partido Justicialista resolviera, el 13 de junio, la expulsión de Domingo Rossi y de su asesor legal, Carlos Guillermo Reggiardo.

La medida había sido recomendada previamente por el Tribunal de Disciplina partidario, que consideró acreditadas conductas de "deslealtad manifiesta" y "graves violaciones a la Carta Orgánica".

La resolución implicó la remoción inmediata de Rossi como congresal provincial, la caducidad de cualquier mandato partidario vigente y su exclusión del padrón de afiliados.

La sanción se fundamentó, según las coberturas realizadas en ese momento, en el respaldo de Rossi a listas que compitieron por fuera de la estructura oficial del PJ durante las elecciones de 2025.

Tras conocerse la decisión, el intendente cuestionó a la conducción partidaria y responsabilizó públicamente al diputado nacional Guillermo Michel por haber impulsado su expulsión.

Las causas judiciales que involucran a Rossi

Sobre el intendente de Santa Elena también pesa una condena por enriquecimiento ilícito dictada en 2006, originada en una denuncia presentada por ANÁLISIS en 1998.

La investigación se inició luego de detectarse depósitos por más de tres millones de dólares en bancos de Uruguay a nombre de la madre de Rossi, ya fallecida, y de su entonces pareja, quien trabajaba en el hospital de Santa Elena.

La condena fue apelada por el dirigente y, de acuerdo con lo informado, el expediente se encuentra actualmente en una instancia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Además, Rossi enfrenta otras causas judiciales vinculadas con presuntos delitos de corrupción, en expedientes en los que también aparece involucrada su esposa, la senadora Patricia Díaz, según antecedentes publicados por Análisis Digital.

Patricia Díaz Entre Ríos Senado
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