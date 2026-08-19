Tigre perdió con Montevideo City Torque y quedó eliminado en los octavos de final de la Sudamericana Tigre no pudo hacer pie en Uruguay y cayó 3-1 en el global, lo que provocó su adiós del certamen internacional. 19 de agosto 2026 · 23:41hs

Tigre quedó eliminado.

Tigre quedó eliminado de la Copa Sudamericana tras caer 2-1 ante Montevideo City Torque, en el Centenario, por la vuelta de los octavos de final. El equipo uruguayo se impuso 3-1 en el global, luego del 1-0 conseguido en la ida en Victoria.

Salomón Rodríguez abrió el marcador para el conjunto charrúa, pero Valentín Moreno igualó rápidamente para el Matador. Sin embargo, Rodríguez volvió a convertir, esta vez de penal, luego de una falta de Nahuel Banegas dentro del área que además derivó en su expulsión.

Aldosivi lo buscó hasta el final, empató con Tigre y continúa sin ganar Tigre cayó ante Montevideo City Torque y se jugará el pase a cuartos en Uruguay

El conjunto de Diego Dabove no pudo revertir la serie y terminó con diez jugadores. Además, sufrió dos goles anulados, uno en cada tiempo, que le impidieron volver a meterse en partido. De esta manera, Montevideo avanzó a los cuartos de final y Tigre quedó afuera del certamen continental.