El Gobierno inició la organización de la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista para noviembre

El Gobierno, la Iglesia y la Santa Sede coordinaron agenda, seguridad y logística para la visita del Papa, prevista del 8 al 11 de noviembre.

El Gobierno inició la organización de la visita de León XIV a la Argentina, prevista para noviembre.

El Gobierno nacional comenzó formalmente la organización de la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista para noviembre, con una primera reunión interdisciplinaria encabezada este martes por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Del encuentro participaron ministros del Gabinete nacional, representantes de la Iglesia, funcionarios porteños y autoridades de la Santa Sede. La reunión tuvo como objetivo avanzar en los primeros aspectos vinculados con la agenda, la seguridad y la logística que demandará la llegada del Pontífice.

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Entre los presentes estuvo el nuncio apostólico en la Argentina, monseñor Michael Wallace Banach, quien participó en representación de la Santa Sede y destacó la predisposición del Gobierno para coordinar las distintas tareas.

También asistieron el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, y los sacerdotes Matías Taricco y Máximo Jurcinovic, integrantes de la comisión encargada de preparar la visita.

Por parte del Ejecutivo participaron la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; el canciller Pablo Quirno; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.

Agenda, seguridad y logística

Durante la reunión se abordaron aspectos vinculados con la agenda preliminar del Papa, los operativos de seguridad, los traslados, la organización general y la cobertura de prensa durante su estadía.

Tras el encuentro, García Cuerva destacó la coordinación entre las distintas partes involucradas. “Es una visita nacional y es una primera aproximación, pero el espíritu es de trabajar absolutamente en conjunto”, afirmó.

Uno de los próximos pasos será la llegada de una segunda avanzada de la Santa Sede, prevista para el 30 de agosto. La delegación recorrerá y evaluará los posibles escenarios en los que podrían desarrollarse las actividades de León XIV durante su permanencia en el país.

Los posibles escenarios

La agenda tentativa contempla actividades en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires y en Córdoba. Entre los espacios que se analizan para recibir actos masivos aparecen el Monumento a los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires; la Basílica de Luján; y el predio de FADEA, en Córdoba.

La posibilidad de realizar una actividad multitudinaria en el Monumento a los Españoles había sido mencionada por García Cuerva al término de la reunión. Consultado sobre ese escenario, el arzobispo porteño señaló que “es una de las posibilidades”.

La definición de los lugares dependerá, entre otros factores, de las evaluaciones que realice la avanzada de la Santa Sede durante su próxima visita.

Dónde se hospedará el Papa

Durante su paso por la Argentina, León XIV se hospedará en la sede de la Nunciatura Apostólica en Buenos Aires. El resto de la delegación papal permanecerá en un hotel contiguo, con el objetivo de facilitar los desplazamientos y la organización de las actividades.

La visita también demandará un importante operativo de prensa internacional. Según informó el Ejecutivo, más de 80 periodistas de distintos países acompañarán a la delegación papal y cubrirán el recorrido del Pontífice.

La agenda prevista para noviembre

La visita de León XIV está prevista entre el 8 y el 11 de noviembre y forma parte de una gira sudamericana que comenzará previamente en Uruguay y continuará luego en Perú.

El programa definitivo todavía no fue comunicado y quedará sujeto a la definición de los lugares y horarios de las distintas actividades. Entre los encuentros previstos figura una reunión entre León XIV y el presidente Javier Milei.

El mandatario argentino ya había mantenido una audiencia con el Pontífice en el Vaticano en junio de 2025. Posteriormente, el Gobierno formalizó la invitación para que realizara una visita oficial al país.

Una visita con carácter histórico

La llegada de León XIV tendrá además un carácter histórico para la Argentina, ya que será la primera visita de un Papa al país en casi cuatro décadas.

El último pontífice que realizó un viaje apostólico al territorio nacional fue Juan Pablo II, en 1987. Francisco, nacido en Buenos Aires, no regresó oficialmente a la Argentina durante su pontificado.

Con la primera reunión de coordinación, el Gobierno, la Iglesia y la Santa Sede ingresaron en la etapa operativa de la visita. El próximo paso será el arribo de la avanzada vaticana, el 30 de agosto, para evaluar los posibles escenarios y avanzar en la definición del programa.