Corte de Apelaciones de Nueva York revocó fallo contra Argentina por YPF

La Corte de Apelaciones de Nueva York revocó el fallo contra Argentina por YPF, pero los fondos buitres apelarán, por lo que no es el cierre definitivo del caso.

La Corte de Apelaciones de Nueva York, dio de baja el falló en primera instancia contra Argentina por la expropiación de YPF. Cabe recordar que en un fallo de primera instancia el país fue condenado por la jueza Loretta Preska a pagar una suma de más de USD 16.000 millones. No obstante, el fallo no representa un cierre definitivo del caso ya que los fondos buitre recurrirán la resolución.

“Revocamos la sentencia dictada por el tribunal de distrito a favor de los demandantes en sus reclamos por incumplimiento de contrato contra la República, confirmamos la desestimación por parte del tribunal de distrito de los reclamos contra la República y YPF, confirmamos la sentencia dictada por el tribunal de distrito a favor de YPF y devolvemos el caso para que se realicen los procedimientos ulteriores de conformidad con esta opinión”, destacaron los jueces los jueces Denny Chin,José Cabranes y Beth Robinson, de la Cámara de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York.

“Sostenemos que las reclamaciones de los accionistas por daños y perjuicios derivados del incumplimiento de contrato contra la República Argentina y la empresa no son admisibles conforme al derecho argentino, y que las demás reclamaciones de los accionistas contra la República Argentina y la empresa carecen de fundamento”, agregó el tribunal de alzada estadounidense.

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Se trata del mayor juicio que enfrentaba el país en un tribunal en el exterior y la demanda más grande en la historia de EEUU contra un Estado soberano. El gobierno de EEUU, mediante el Departamento de Justicia, se había pronunciado varias veces en los últimas semanas a favor de Argentina.

Apelación

Según consignó Infobae, el gran perdedor de esta causa es el estudio inglés Burford Capital, que seguramente apelará. Comparado por muchos con un fondo buitre por su accionar, este este bufete, que cotiza en Londres y Wall Street, había comprado los derechos a litigar en esta causa por unos 15 millones de euros y había vendido partes de la demanda recaudando más de USD 300 millones hasta el momento.

El precio de su acción se derrumbó luego de conocerse el fallo y la acción cayó más de 43 por ciento. El market cap de Burford en septiembre 2023, cuando tuvo el fallo a favor, era de unos USD 3.500 millones. Hoy, cayó a USD 809 millones y sigue en baja. La acción de YPF, que había quedado afuera de la demanda en 2023 (algo que confirmó la Cámara hoy), subí 3% este mediodía.

Milei y Caputo celebraron el fallo

“La Cámara acaba de revocar totalmente la condena contra la Argentina: el mejor escenario posible (y con menos del 15% de probabilidades de ocurrencia). Esto implica que Argentina no debe pagar nada de los aproximadamente hoy USD 18.000 millones (un poco más de lo que fue el préstamos del FMI en 2024). Es histórico, impensando, el mayor logro jurídico de la historia nacional. TMAP!”, posteó en X el presidente Javier Milei.

El ministro de Economía, Luis Caputo, agregó: “Tremenda noticia! Innumerable cantidad de lobistas vinieron a buscar un settlement y jamás les dimos cabida!! Tremendo trabajo del equipo legal!! Felicitaciones a todos!!“.