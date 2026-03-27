Argentina vence a Mauritania en La Bombonera

Argentina se mide con el combinado africano en estadio de Boca tras la suspensión de la Finalissima contra España. Están 2 a 0 goles de Fernández y Paz.

La Selección Argentina y Mauritania se enfrentarán este viernes, desde las 20.15, en La Bombonera, por un partido amistoso en la previa del Mundial 2026. La Albiceleste se medirá contra el seleccionado africano en la cancha de Boca luego de que se haya suspendido la Finalissima contra España, en lo que será la última Fecha FIFA en el país antes de la Copa del Mundo.

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31 MINUTOS: ¡GOLAZO DE NICO PAZ!

La figura del Como de Italia aprovechó un tiro libre cerca del área para sacudir un disparo que entró sobre el palo izquierdo del arquero. Fue el primer tanto del ex jugador de Real Madrid con la Albiceleste.

26 minutos: respondió Argentina

Una combinación de toques entre Thiago Almada, Nico González y Julián Álvarez terminó con un remate de Enzo Fernández a las manos de Diop.

20 minutos: avance de Mauritania

Brahima Keita aprovechó un despeje defensivo de Argentina para lanzar un derechazo a distancia que se perdió a metros del palo derecho del Dibu Martínez.

16 MINUTOS: ¡GOL DE ARGENTINA!

Impecable centro atrás de Nahuel Molina y mejor definición de Enzo Fernández con un derechazo abierto que se metió en el palo más lejano de Mamadou Diop.

14 minutos: primera atajada de Mamadou Diop

El arquero mauritano despejó un centro a baja altura de Nicolás González en el área y el balón fue rechazado al córner por un jugador de campo del elenco africano.

10 minutos: abrumador monopolio de Argentina en este arranque

El equipo de Lionel Scaloni maneja la pelota de un lado a otro en busca de espacios para romper el planteo defensivo de Mauritania.

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

¡SALIERON LOS EQUIPOS A LA CANCHA!

Ya se viene el encuentro entre Argentina y Mauritania.

Formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Marcos Senesi, Marcos Acuña; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Nicolás Paz, Nicolás González y Julián Álvarez.

Mauritania: Mamadou Diop; Brahima Keita, Aly ABeid, Lamine Ba, Jorndan Lefort; Oumar Ngom, Maata Magassa, Beyatt Lekoueiry, Djeidi Gassama, Aboubakary Koita y Mamadou Diallo.

Cómo llegan la Selección Argentina y Mauritania al duelo por un partido amistoso

La Albiceleste tuvo que organizar este amistoso a contrarreloj después de que la Finalissima contra España, que se iba a jugar este viernes, fuera suspendida porque Conmebol y UEFA no llegaron a un acuerdo en la sede del encuentro. En un primer momento el partido tenía al Estadio Lusail de Qatar como sede, pero el conflicto bélico desatado en Medio Oriente hizo que la misma fuera descartada por obvias razones.

A partir de allí comenzó una larga negociación entre Conmebol y UEFA para encontrar una nueva sede, y los europeos rápidamente ofrecieron el Estadio Santiago Bernabéu, del Real Madrid, manteniendo la regla de que sería un partido único. Sin embargo, desde Conmebol, y principalmente desde la AFA, desestimaron esta opción porque entendían que la neutralidad dejaba de existir, y no querían jugar la Finalissima como visitantes.

Según la versión de la UEFA, tras esa negativa propusieron dos encuentros, uno en casa del Merengue el 27 y el otro en Buenos Aires durante una ventana internacional antes de la Eurocopa y la Copa América de 2028, que tampoco fue aceptado. Posteriormente, la entidad que conduce Chiqui Tapia realizó una última contraoferta que consistía en jugar en el Estadio Olímpico de Roma, el 31 de marzo pero UEFA no aceptó las condiciones y el encuentro fue cancelado.

Después de todo este escándalo, la AFA confirmó este amistoso y otro frente a Zambia, también en La Bombonera, el martes. Estos partidos serán los últimos de la Selección Argentina en el país antes de la Copa del Mundo 2026, en la que debutará el 16 de junio en Kansas City ante Argelia.