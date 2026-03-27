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YPF: Javier Milei expresó una catarata de insultos para Axel Kicillof

Javier Milei celebró el fallo de la justicia de EE.UU. Unidos en la causa YPF y tuvo duras expresiones para Axel Kicillof, quien llevó adelante la expropiación.

27 de marzo 2026 · 18:11hs
Javier Milei dijo una catarata de insultos para Axel Kicillof

Javier Milei dijo una catarata de insultos para Axel Kicillof, tras el fallo de la justicia de EE.UU. por YPF. 

El presidente Javier Milei celebró el fallo de la Justicia de Estados Unidos en favor de la Argentina, en el marco de la causa de YPF, que obligaba a la Argentina a pagar más de US$16.000 millones, tras la expropiación de la petrolera y cargó contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

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Qué expresó Javier Milei

“Le hemos ganado a Burford en Estados Unidos. Gracias a la gestión de Horacio en YPF y todo el equipo de abogados, en especial a la Procuración, hemos logrado que Argentina tenga que evitar el pago de 18.000 millones de dólares”, destacó.

Javier Milei celebró el fallo por YPF con críticas a Cristina Fernández y Axel Kicillof.

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En agregó: “Y, como soy Milei, lo voy a decir al estilo Milei: tuvimos que venir a arreglar las cagadas que hizo el inútil, imbécil, incompetente de Kicillof durante el segundo gobierno de la corrupta y presidiaria Cristina Fernández de Kirchner”.

Durante su exposición en el acto de inauguración del Centro de Formación de Capital Humano en el barrio de Paternal, el mandatario destacó la tarea de la Procuración del Tesoro y del titular de la compañía mixta en la causa.

Asimismo, en un mensaje a la oposición, sostuvo: “Y que ahora vengan a decir ‘ah, pero los viajes de Milei a Estados Unidos. Ah, pero el mameluco. Ah, pero la gestión…’ Acá está la gestión: 18.000 millones de dólares”.

YPF Javier Milei Axel Kicillof insultos
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