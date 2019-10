La dieron por muerta, pero despertó cuando la iban a velar

Una mujer de 85 años fue dada por muerta en un hospital de Chacabuco, pero cuando la estaban por velar en la cochería local, notaron que respiraba y que su pulso era débil.

Se trata de María Muñoz, una vecina de esa localidad bonaerense, que sufría leucemia crónica y estaba internada en el Hospital Nuestra Señora del Carmen con una avanzada desnutrición y serias lesiones, desde el 21 de octubre, según informó el director médico, Ignacio Gastaldi a LA NACION.

"La familia hace tiempo que viene esperando el desenlace. Ayer a la tarde notaron que la mujer dejó de tener movimientos respiratorios y convocaron al médico de guardia, quien le realizó un examen y no detectó actividad cardíaca ni movimientos respiratorios", explicó.

Gastaldi indicó que Muñoz permaneció una hora y media en el hospital hasta que uno de sus hijos llevó los documentos necesarios para terminar el certificado de defunción. "La paciente estuvo rodeada de su familia todo el tiempo, y nadie notó nada raro", dijo Gastaldi.

Una de las empleadas contó a LA NACION que recibieron un llamado del hospital y junto al cuerpo de la mujer, los médicos entregaron el certificado que constataba la muerte. "Siempre procedemos de la misma manera, pero es la primera vez que nos pasa algo tan tremendo", comentó.

"Uno de los empleados que estaba por acomodar el cuerpo en el cajón, notó que la señora respiraba y que le latía el corazón. Entonces llamó a una ambulancia del SAME y la llevaron urgente de nuevo al hospital", indicó.

En ese momento, María Muñoz fue asistida en la guardia y volvió a ser internada. "No esta en buen estado de salud. Sigue en situación de agonía, no habla y sus patologías siguen", dijo el director del centro de salud.

Sobre el caso, el profesional dijo: "Sinceramente, no sé qué es lo que ocurrió. Una de las explicaciones posibles es que los signos vitales hayan disminuido tanto, que se volvieron indetectables".

Gastaldi aseguró que mantuvo una reunión con los médicos que intervinieron en el caso y que envió un reporte a la Asesoría Letrada de la Municipalidad, quienes serán los encargados de determinar las acciones a seguir.

"Me dijeron que resucitó"

Los familiares de la mujer hablaron con el medio local Chacabuquero y contaron su versión.

"Ayer a la tarde dijeron que mi mamá no tenia más signos y la desconectaron toda. La doctora confirmó que había fallecido. La llevaron a la cochería y cuando la pusieron en el cajón vieron que respiraba", dijo Gladys, una de sus hijas.

"Después me impresionó verla con los ojos abiertos", contó.

Un hijo de Muñoz, que vive en la localidad de Pergamino, relató que lo llamaron para darle la mala noticia, pero que en medio del viaje hacia Chacabuco lo volvieron a contactar para decirle que se habían equivocado.

"Me dieron que había fallecido y al rato me dijeron que había resucitado. Es de no creerlo", señaló Carlos.