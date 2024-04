La CGT llamó a un nuevo paro general para el 9 de mayo

La decisión se toma apenas un día después de que la CGT fuera recibida por primera vez por el Gobierno. El jefe de Gabinete, Nicolás Posse y el ministro del Interior, Guillermo Francos, habían caracterizado la reunión como "constructiva, reflexiva, sin violencia".

Sin embargo, la aceptación por parte del Ejecutivo de no tocar la ultraactividad de los convenios colectivos y mantener la cuota solidaria que los gremios reciben de los trabajadores no afiliados —que estaban incluidas en el nuevo proyecto de ley ómnibus—, no resultó suficiente como para que la central obrera detuviera el plan de lucha.

Paro confirmado

Dentro de la central había una discusión sobre la conveniencia de hacer otro paro -el primero fue el 24 de enero con una participación masiva- y también sobre la fecha de realización, en caso de ponerse de acuerdo en la convocatoria.

Un paro con mes de anticipación da tiempo para una eventual negociación, aunque en la CGT no se esperan demasiadas señales de parte del Gobierno.

El encuentro de este miércoles entre Héctor Daer, Carlos Acuña y Hugo Moyano con el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro del Interior, Guillermo Francos, fue extenso y hermético, aunque trascendió que se dio en buenos términos.

No estuvo presente el secretario general de la CGT y adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, quien reclamaba paro general lo más pronto posible, registró Página12.