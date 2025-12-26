Uno Entre Rios | El País | Juliana Santillán

Juliana Santillán es viral por su mensaje navideño: "Nochebuena de resurrección"

La diputda libertaria Juliana Santillán fue criticada en redes sociales por su mensaje navideño en que confundió Nochebuena con las Pascuas

26 de diciembre 2025 · 10:31hs
La diputda libertaria Juliana Santillán fue criticada en redes sociales por su mensaje navideño en que confundió Nochebuena con las Pascuas 

La diputda libertaria Juliana Santillán fue criticada en redes sociales por su mensaje navideño en que confundió Nochebuena con las Pascuas 

La diputada nacional Juliana Santillán difundió un mensaje navideño que pronto se viralizó por los comentarios recibidos por los usuarios que le marcaron el error de conceptos.

La libertaria saludó:"Feliz Noche Buena de resurrección" además de hacer un balance de los primeros años de gestión de Javier Milei, acompañándolo con una frase que despertó miles de reacciones.

feriados nacionales: el gobierno oficializo tres nuevas fechas

Feriados Nacionales: el Gobierno oficializó tres nuevas fechas

El Senado sesiona este viernes para aprobar el Presupuesto 2026 y la ley de Inocencia Fiscal.Hay dudas sobre los votos para financiamiento docente y de ciencia

Presupuesto 2026 e Inocencia Fiscal: el Senado vota hoy

Lo que más llamó la atención de los usuarios no fue solo el repaso de las medidas de Gobierno, sino la particular elección de palabras para su posteo.

Embed

Si bien el uso del término "resurrección" fue interpretado por sus seguidores como una metáfora de la supuesta recuperación económica del país que busca el Gobierno de Milei, también recibió críticas y burlas generalizadas, ya que muchos interpretaron que la legisladora confundió el concepto de la Navidad con el de las Pascuas.

De hecho, X agregó el mensaje que suele utilizar para desmentir publicaciones bajo la premisa de que “lectores añadieron contexto que consideraron que tal vez otras personas quieran saber”, y señaló: La nochebuena celebra la víspera de la Natividad de Jesús, no su resurrección”.

Juliana Santillán diputada mensaje Navidad
Noticias relacionadas
Control de alcoholemia: culpó al aceite de oliva y a un enjuague bucal tras dar positivo.

Control de alcoholemia: culpó al aceite de oliva y a un enjuague bucal tras dar positivo

En Navidad,  las ventas minoristas subieron 1,3% frente a 2024, según CAME. 

Navidad: las ventas minoristas subieron 1,3% frente a 2024, según CAME

Se brindaron ecomendaciones para prevenir contagios de hantavirus ante el aumento de casos en el país.

Hantavirus: recomendaciones para prevenir contagios ante el aumento de casos en el país

Entre Ríos registró una de las alcoholemias más altas del país en Nochebuena.

Entre Ríos registró una de las alcoholemias más altas del país en Nochebuena

Ver comentarios

Lo último

EE.UU. lanzó ataques contra Estado Islámico en Nigeria

EE.UU. lanzó ataques contra Estado Islámico en Nigeria

Juliana Santillán es viral por su mensaje navideño: Nochebuena de resurrección

Juliana Santillán es viral por su mensaje navideño: "Nochebuena de resurrección"

OSER: desde 2026 regirá la receta electrónica

OSER: desde 2026 regirá la receta electrónica

Ultimo Momento
EE.UU. lanzó ataques contra Estado Islámico en Nigeria

EE.UU. lanzó ataques contra Estado Islámico en Nigeria

Juliana Santillán es viral por su mensaje navideño: Nochebuena de resurrección

Juliana Santillán es viral por su mensaje navideño: "Nochebuena de resurrección"

OSER: desde 2026 regirá la receta electrónica

OSER: desde 2026 regirá la receta electrónica

Llueven las críticas a la China Suárez tras un regalo navideño a su hijo

Llueven las críticas a la China Suárez tras un regalo navideño a su hijo

Feriados Nacionales: el Gobierno oficializó tres nuevas fechas

Feriados Nacionales: el Gobierno oficializó tres nuevas fechas

Policiales
Un joven deportista de Concordia murió ahogado en un camping

Un joven deportista de Concordia murió ahogado en un camping

Chajarí: robaron más de $4 millones de una casa en Nochebuena

Chajarí: robaron más de $4 millones de una casa en Nochebuena

Volcaron cuando volvían de una fiesta en Concordia

Volcaron cuando volvían de una fiesta en Concordia

La Policía entrerriana puso en números los logros de 2025

La Policía entrerriana puso en números los logros de 2025

Violencia de género: dos hechos en la madrugada de Navidad

Violencia de género: dos hechos en la madrugada de Navidad

Ovación
Emiliano Stang ratificó su buen año con la oficialización de continuidad

Emiliano Stang ratificó su buen año con la oficialización de continuidad

Nacional y Peñarol sondearon a Boca por Brian Aguirre

Nacional y Peñarol sondearon a Boca por Brian Aguirre

Ranking ATP: un argentino entre los que más recaudaron en 2025

Ranking ATP: un argentino entre los que más recaudaron en 2025

Falleció José Antonio Venturino, histórico comentarista deportivo

Falleció José Antonio Venturino, histórico comentarista deportivo

Pilotos entrerrianos fueron habilitados para ascender al TC Pista y TC Mouras

Pilotos entrerrianos fueron habilitados para ascender al TC Pista y TC Mouras

La provincia
OSER: desde 2026 regirá la receta electrónica

OSER: desde 2026 regirá la receta electrónica

Entre Ríos registró una de las alcoholemias más altas del país en Nochebuena

Entre Ríos registró una de las alcoholemias más altas del país en Nochebuena

Edgardo Kueider: la Corte Suprema de Paraguay le confirmó el juicio por contrabando

Edgardo Kueider: la Corte Suprema de Paraguay le confirmó el juicio por contrabando

Feria Navideña con balance positivo de visitas y ventas

Feria Navideña con balance positivo de visitas y ventas

SMN pronostica días nubosos, inestables y húmedos

SMN pronostica días nubosos, inestables y húmedos

Dejanos tu comentario