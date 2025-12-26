Juliana Santillán es viral por su mensaje navideño: "Nochebuena de resurrección"

La diputda libertaria Juliana Santillán fue criticada en redes sociales por su mensaje navideño en que confundió Nochebuena con las Pascuas

La diputada nacional Juliana Santillán difundió un mensaje navideño que pronto se viralizó por los comentarios recibidos por los usuarios que le marcaron el error de conceptos.

La libertaria saludó: "Feliz Noche Buena de resurrección" además de hacer un balance de los primeros años de gestión de Javier Milei , acompañándolo con una frase que despertó miles de reacciones.

Lo que más llamó la atención de los usuarios no fue solo el repaso de las medidas de Gobierno, sino la particular elección de palabras para su posteo.

Si bien el uso del término "resurrección" fue interpretado por sus seguidores como una metáfora de la supuesta recuperación económica del país que busca el Gobierno de Milei, también recibió críticas y burlas generalizadas, ya que muchos interpretaron que la legisladora confundió el concepto de la Navidad con el de las Pascuas.

De hecho, X agregó el mensaje que suele utilizar para desmentir publicaciones bajo la premisa de que “lectores añadieron contexto que consideraron que tal vez otras personas quieran saber”, y señaló: “La nochebuena celebra la víspera de la Natividad de Jesús, no su resurrección”.