Uno Entre Rios | El País | Juan Schiaretti

Juan Schiaretti será sometido a una cirugía cardíaca

El exgobernador de Córdoba y diputado nacional electo, Juan Schiaretti será intervenido en la Fundación Favaloro.

24 de noviembre 2025 · 14:42hs
El exgobernador de Córdoba y diputado nacional electo

El exgobernador de Córdoba y diputado nacional electo, Juan Schiaretti será intervenido en la Fundación Favaloro.

El diputado nacional electo Juan Schiaretti será sometido este viernes 28 a una intervención cardíaca que consiste en la sustitución de la válvula aórtica mediante cateterismo. La operación, programada por recomendación médica, se realizará en la Fundación Favaloro de la ciudad de Buenos Aires, una institución de referencia en este tipo de procedimientos.

La salud del dirigente vuelve así al centro de la escena en un momento particular de su trayectoria política. Tras concluir su cuarto mandato al frente de la provincia —durante el cual consolidó un perfil propio dentro del peronismo y tensó su vínculo con el kirchnerismo— Schiaretti regresó al escenario nacional en las últimas elecciones legislativas, cuando resultó electo diputado nacional por Córdoba.

Estela de Carlotto rechazó la designación de Presti y dijo que es una provocación

Estela de Carlotto rechazó la designación de Presti y dijo que es una "provocación"

Entre Ríos fue uno de los destinos más elegidos del país durante el último fin de semana largo del año. 

Fin de semana largo: Entre Ríos fue uno de los destinos más elegidos del país

Juan Schiaretti Córdoba Debate presidencial.jpg

Su vuelta al Congreso se dio después del intento fallido por proyectarse como candidato presidencial en 2023, cuando impulsó una alternativa federal junto a otros referentes opositores. Ya instalado en la Cámara baja, su presencia prometía convertirse en un factor de equilibrio dentro del espacio no kirchnerista, especialmente en temas económicos y de gestión.

En el entorno del exgobernador remarcan que el procedimiento cardíaco estaba previsto desde hace semanas y que no altera su agenda parlamentaria futura, más allá del reposo inmediato que deberá cumplir. Desde el propio equipo de Schiaretti señalaron que la intervención “es de baja invasión, con altos niveles de eficacia y rápida recuperación”.

La Fundación Favaloro difundirá un parte médico una vez concluida la operación.

Juan Schiaretti Córdoba cirugía
Noticias relacionadas
Por qué este 24 de noviembre es feriado en Argentina y cuándo llega el último fin de semana largo del año

Por qué este 24 de noviembre es feriado en Argentina y cuándo llega el último fin de semana largo del año

El Quini 6 no tuvo ganadores en los pozos millonarios que se pusieron en juego este domingo.

Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes

En algunas provincias la tarifa eléctrica es seis veces más cara; Entre Ríos está en el puesto 11.

Tarifa eléctrica: en algunas provincias la luz es seis veces más cara; Entre Ríos está en el puesto 11

cristina kirchner: la libertad tambien es decidir la vida que uno quiere en base a su esfuerzo y trabajo

Cristina Kirchner: "La libertad también es decidir la vida que uno quiere en base a su esfuerzo y trabajo"

Ver comentarios

Lo último

La Escuela Técnica Nº 4 Dr. Jorge Pedro Busti celebró medio siglo de historia

La Escuela Técnica Nº 4 "Dr. Jorge Pedro Busti" celebró medio siglo de historia

Estela de Carlotto rechazó la designación de Presti y dijo que es una provocación

Estela de Carlotto rechazó la designación de Presti y dijo que es una "provocación"

Fin de semana largo: Entre Ríos fue uno de los destinos más elegidos del país

Fin de semana largo: Entre Ríos fue uno de los destinos más elegidos del país

Ultimo Momento
La Escuela Técnica Nº 4 Dr. Jorge Pedro Busti celebró medio siglo de historia

La Escuela Técnica Nº 4 "Dr. Jorge Pedro Busti" celebró medio siglo de historia

Estela de Carlotto rechazó la designación de Presti y dijo que es una provocación

Estela de Carlotto rechazó la designación de Presti y dijo que es una "provocación"

Fin de semana largo: Entre Ríos fue uno de los destinos más elegidos del país

Fin de semana largo: Entre Ríos fue uno de los destinos más elegidos del país

Me siento culpable de que esté preso: habló Lourdes Fernández

"Me siento culpable de que esté preso": habló Lourdes Fernández

Se encamina el regreso de Nacho Fernández a Gimnasia

Se encamina el regreso de Nacho Fernández a Gimnasia

Policiales
Confirmaron que Sergio Otero fue la víctima del choque ocurrido este lunes en el Acceso Norte de Paraná

Confirmaron que Sergio Otero fue la víctima del choque ocurrido este lunes en el Acceso Norte de Paraná

Ruta 14: volcó el acoplado de un camión por un bache

Ruta 14: volcó el acoplado de un camión por un bache

Un hombre falleció tras chocar contra un muro en Acceso Norte

Un hombre falleció tras chocar contra un muro en Acceso Norte

San José: murió la adolescente que fue embestida por un auto

San José: murió la adolescente que fue embestida por un auto

Colonia Avellaneda: cuatro personas resultaron heridas tras un choque

Colonia Avellaneda: cuatro personas resultaron heridas tras un choque

Ovación
Armonía despliega un viaje lleno de emoción

Armonía despliega un viaje lleno de emoción

En el Cilindro de Avellaneda, Racing y River juegan mucho más que un clásico

En el Cilindro de Avellaneda, Racing y River juegan mucho más que un clásico

Regional Amateur: Atlético Paraná ganó un partido clave en María Grande

Regional Amateur: Atlético Paraná ganó un partido clave en María Grande

Con un doblete de Merentiel, Boca derrotó a Talleres y pasó a cuartos de final

Con un doblete de Merentiel, Boca derrotó a Talleres y pasó a cuartos de final

Gol y tres asistencias de Lionel Messi para el triunfo de Inter Miami

Gol y tres asistencias de Lionel Messi para el triunfo de Inter Miami

La provincia
La Escuela Técnica Nº 4 Dr. Jorge Pedro Busti celebró medio siglo de historia

La Escuela Técnica Nº 4 "Dr. Jorge Pedro Busti" celebró medio siglo de historia

Buscan hogar de tránsito para los perros del Gitano, internado tras un ACV

Buscan hogar de tránsito para los perros del "Gitano", internado tras un ACV

Confirmaron que Sergio Otero fue la víctima del choque ocurrido este lunes en el Acceso Norte de Paraná

Confirmaron que Sergio Otero fue la víctima del choque ocurrido este lunes en el Acceso Norte de Paraná

El turismo en Entre Ríos alcanzó el 95% de ocupación durante el fin de semana largo

El turismo en Entre Ríos alcanzó el 95% de ocupación durante el fin de semana largo

Finalizó la cuarta edición de la Feria Diseña Paraná

Finalizó la cuarta edición de la Feria Diseña Paraná

Dejanos tu comentario