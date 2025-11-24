Juan Schiaretti será sometido a una cirugía cardíaca

El exgobernador de Córdoba y diputado nacional electo, Juan Schiaretti será intervenido en la Fundación Favaloro.

El diputado nacional electo Juan Schiaretti será sometido este viernes 28 a una intervención cardíaca que consiste en la sustitución de la válvula aórtica mediante cateterismo. La operación, programada por recomendación médica, se realizará en la Fundación Favaloro de la ciudad de Buenos Aires, una institución de referencia en este tipo de procedimientos.

La salud del dirigente vuelve así al centro de la escena en un momento particular de su trayectoria política. Tras concluir su cuarto mandato al frente de la provincia —durante el cual consolidó un perfil propio dentro del peronismo y tensó su vínculo con el kirchnerismo— Schiaretti regresó al escenario nacional en las últimas elecciones legislativas, cuando resultó electo diputado nacional por Córdoba.

Su vuelta al Congreso se dio después del intento fallido por proyectarse como candidato presidencial en 2023, cuando impulsó una alternativa federal junto a otros referentes opositores. Ya instalado en la Cámara baja, su presencia prometía convertirse en un factor de equilibrio dentro del espacio no kirchnerista, especialmente en temas económicos y de gestión.

En el entorno del exgobernador remarcan que el procedimiento cardíaco estaba previsto desde hace semanas y que no altera su agenda parlamentaria futura, más allá del reposo inmediato que deberá cumplir. Desde el propio equipo de Schiaretti señalaron que la intervención “es de baja invasión, con altos niveles de eficacia y rápida recuperación”.

La Fundación Favaloro difundirá un parte médico una vez concluida la operación.