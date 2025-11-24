Este fin de semana extralargo de cuatro días es un mix de feriado trasladable y días no laborables con fines turísticos

Este lunes 24 de noviembre de 2025, es feriado nacional en el país, según se desprende del calendario oficial de feriados argentinos. Lo que aseguró un fin de semana extralargo de cuatro días que comenzó el viernes 21 (día no laborable puente) hasta el lunes 24 de noviembre (asueto nacional).

La fecha que se celebra es la conmemoración del Día de la Soberanía Nacional, que figura en el calendario el día 20 de noviembre y que este 2025 se trasladó al lunes 24. A diferencia de otras fechas importantes, el feriado por la soberanía nacional no forma parte de los inamovibles.

feriado noviembre elecciones.jpg Por qué este 24 de noviembre es feriado en Argentina y cuándo llega el último fin de semana largo del año

Las razones del fin de semana extralargo

Dado que el 20 de noviembre de 2025 caía un jueves, y por ser un feriado “trasladable”, la normativa vigente establece que debe pasarse al lunes siguiente, es decir, el 24 de noviembre. A esto se sumó el viernes 21 de noviembre, que fue designado como día no laborable con fines turísticos, configurando así los cuatro días de descanso para quienes recibieron asueto en sus trabajos.

¿Qué se conmemora el Día de la Soberanía Nacional?

El 20 de noviembre se conmemora la histórica Batalla de la Vuelta de Obligado, ocurrida en 1845. Este evento recuerda la valiente resistencia de las fuerzas de la Confederación Argentina, bajo el mando de Juan Manuel de Rosas y el general Lucio Mansilla, contra la invasión de una escuadra anglo-francesa. A pesar de la inferioridad numérica, la defensa en un punto estratégico del río Paraná fue crucial para evitar que potencias extranjeras tomaran el control de la vía fluvial, consolidando un hito en la defensa de la autonomía nacional.

¿Qué feriados restan en el calendario de 2025?

*Lunes 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción de María, feriado inamovible).

*Jueves 25 de diciembre (Navidad, feriado inamovible).