Colonia Avellaneda: cuatro personas resultaron heridas tras un choque Bomberos Voluntarios rescataron y asistieron a las personas que se encontraban atrapadas en uno de los vehículos. Ocurrió en el ingreso a Colonia Avellaneda 24 de noviembre 2025 · 09:17hs

Un accidente de tránsito registrado en la intersección de Ruta 12 y calle Dorrego, en el ingreso a Colonia Avellaneda, dejó como saldo cuatro personas lesionadas, entre ellas un menor de edad. El siniestro ocurrió el domingo por la tarde, cuando una camioneta y un automóvil colisionaron por motivos que se intentan establecer.

accidente Colonia Avellaneda Una unidad del cuerpo activo de Bomberos Voluntarios de Paraná concurrió al lugar luego de ser alertada por vecinos y automovilistas que circulaban por la zona. Al llegar, el equipo constató la gravedad de la situación y la necesidad de intervenir de inmediato para asistir a los ocupantes de ambos vehículos involucrados en el choque.

accidente Colonia Avellaneda (1) Algunas de las víctimas habían quedado atrapadas dentro de los rodados, lo que exigió maniobras especializadas para liberarlas y brindarles atención inicial en el sitio. La presencia de un menor entre los lesionados aceleró el dispositivo de emergencia desplegado por Bomberos y personal de salud.