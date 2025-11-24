Uno Entre Rios | Policiales | Colonia Avellaneda

Colonia Avellaneda: cuatro personas resultaron heridas tras un choque

Bomberos Voluntarios rescataron y asistieron a las personas que se encontraban atrapadas en uno de los vehículos. Ocurrió en el ingreso a Colonia Avellaneda

24 de noviembre 2025 · 09:17hs
Un accidente de tránsito registrado en la intersección de Ruta 12 y calle Dorrego, en el ingreso a Colonia Avellaneda, dejó como saldo cuatro personas lesionadas, entre ellas un menor de edad. El siniestro ocurrió el domingo por la tarde, cuando una camioneta y un automóvil colisionaron por motivos que se intentan establecer.

Una unidad del cuerpo activo de Bomberos Voluntarios de Paraná concurrió al lugar luego de ser alertada por vecinos y automovilistas que circulaban por la zona. Al llegar, el equipo constató la gravedad de la situación y la necesidad de intervenir de inmediato para asistir a los ocupantes de ambos vehículos involucrados en el choque.

Algunas de las víctimas habían quedado atrapadas dentro de los rodados, lo que exigió maniobras especializadas para liberarlas y brindarles atención inicial en el sitio. La presencia de un menor entre los lesionados aceleró el dispositivo de emergencia desplegado por Bomberos y personal de salud.

