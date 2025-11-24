Uno Entre Rios | La Provincia | Tránsito

Buscan hogar de tránsito para los perros del "Gitano", internado tras un ACV

Buscan un hogar de tránsito para los dos perros del “Gitano”, un hombre en situación de calle muy conocido en la ciudad, que permanece internado en el hospital San Martín

24 de noviembre 2025 · 14:46hs
Buscan un hogar de tránsito para los dos perros del “Gitano”

Buscan un hogar de tránsito para los dos perros del “Gitano”, un hombre en situación de calle muy conocido en la ciudad, que permanece internado en el hospital San Martín

Buscan un hogar de tránsito para los dos perros del “Gitano”, un hombre en situación de calle muy conocido en la ciudad, que permanece internado en el hospital San Martín después de sufrir un ACV.

Buscan hogar de tránsito para los dos perros del "Gitano"

El “Gitano” se descompensó en la vía pública y fue trasladado en ambulancia al hospital, donde continúa internado.

La Escuela Técnica Nº 4 Dr. Jorge Pedro Busti celebró medio siglo de historia

La Escuela Técnica Nº 4 "Dr. Jorge Pedro Busti" celebró medio siglo de historia

confirmaron que sergio otero fue la victima del choque ocurrido este lunes en el acceso norte de parana

Confirmaron que Sergio Otero fue la víctima del choque ocurrido este lunes en el Acceso Norte de Paraná

Romina Guerrero, una vecina, se está ocupando de encontrarles un lugar donde quedarse de manera segura mientras su dueño se recupera. Publicó un mensaje en redes sociales para pedir colaboración y dar a conocer la urgencia de la situación. Allí explicó que el tránsito temporario donde estaban alojados está por finalizar y que los perros necesitan con rapidez un hogar provisorio para no volver a la calle.

Perros del Gitano

“Su dueño sigue internado y estos dos angelitos no tienen a dónde ir. Apelo a algún corazón grande que tenga un rinconcito para darles amor, techo y cuidado, aunque sea por un tiempo. Son buenos, agradecidos y solo necesitan un lugar seguro hasta que se defina la situación de su dueño”, escribió. También destacó que lo más importante es conseguir un hogar transitorio para evitar que queden desprotegidos. Para colaborar, comunicarse al 3434616354.

LEER MÁS: Finalizó la cuarta edición de la Feria Diseña Paraná

Tránsito Perros Gitano Hogar Paraná Solidaridad Hospital San Martín
Noticias relacionadas
El turismo en Entre Ríos alcanzó el 95% de ocupación durante el fin de semana largo.

El turismo en Entre Ríos alcanzó el 95% de ocupación durante el fin de semana largo

Miles de personas pasaron durante este fin de semana largo por Sala Mayo en el marco de la Feria Diseña Paraná que reunió a 80 emprendedores del diseño

Finalizó la cuarta edición de la Feria Diseña Paraná

Entre Ríos inicia la semana con tiempo estable, mañanas frescas y tardes templadas. Este lunes se espera cielo despejado a parcialmente nublado

Entre Ríos: clima agradable con máximas de 28 grados

regreso la fragata libertad y con ella la entrerriana selena santana tras una travesia inolvidable

Regresó la Fragata Libertad y con ella la entrerriana Selena Santana tras una travesía inolvidable

Ver comentarios

Lo último

La Escuela Técnica Nº 4 Dr. Jorge Pedro Busti celebró medio siglo de historia

La Escuela Técnica Nº 4 "Dr. Jorge Pedro Busti" celebró medio siglo de historia

Estela de Carlotto rechazó la designación de Presti y dijo que es una provocación

Estela de Carlotto rechazó la designación de Presti y dijo que es una "provocación"

Fin de semana largo: Entre Ríos fue uno de los destinos más elegidos del país

Fin de semana largo: Entre Ríos fue uno de los destinos más elegidos del país

Ultimo Momento
La Escuela Técnica Nº 4 Dr. Jorge Pedro Busti celebró medio siglo de historia

La Escuela Técnica Nº 4 "Dr. Jorge Pedro Busti" celebró medio siglo de historia

Estela de Carlotto rechazó la designación de Presti y dijo que es una provocación

Estela de Carlotto rechazó la designación de Presti y dijo que es una "provocación"

Fin de semana largo: Entre Ríos fue uno de los destinos más elegidos del país

Fin de semana largo: Entre Ríos fue uno de los destinos más elegidos del país

Me siento culpable de que esté preso: habló Lourdes Fernández

"Me siento culpable de que esté preso": habló Lourdes Fernández

Se encamina el regreso de Nacho Fernández a Gimnasia

Se encamina el regreso de Nacho Fernández a Gimnasia

Policiales
Confirmaron que Sergio Otero fue la víctima del choque ocurrido este lunes en el Acceso Norte de Paraná

Confirmaron que Sergio Otero fue la víctima del choque ocurrido este lunes en el Acceso Norte de Paraná

Ruta 14: volcó el acoplado de un camión por un bache

Ruta 14: volcó el acoplado de un camión por un bache

Un hombre falleció tras chocar contra un muro en Acceso Norte

Un hombre falleció tras chocar contra un muro en Acceso Norte

San José: murió la adolescente que fue embestida por un auto

San José: murió la adolescente que fue embestida por un auto

Colonia Avellaneda: cuatro personas resultaron heridas tras un choque

Colonia Avellaneda: cuatro personas resultaron heridas tras un choque

Ovación
Armonía despliega un viaje lleno de emoción

Armonía despliega un viaje lleno de emoción

En el Cilindro de Avellaneda, Racing y River juegan mucho más que un clásico

En el Cilindro de Avellaneda, Racing y River juegan mucho más que un clásico

Regional Amateur: Atlético Paraná ganó un partido clave en María Grande

Regional Amateur: Atlético Paraná ganó un partido clave en María Grande

Con un doblete de Merentiel, Boca derrotó a Talleres y pasó a cuartos de final

Con un doblete de Merentiel, Boca derrotó a Talleres y pasó a cuartos de final

Gol y tres asistencias de Lionel Messi para el triunfo de Inter Miami

Gol y tres asistencias de Lionel Messi para el triunfo de Inter Miami

La provincia
La Escuela Técnica Nº 4 Dr. Jorge Pedro Busti celebró medio siglo de historia

La Escuela Técnica Nº 4 "Dr. Jorge Pedro Busti" celebró medio siglo de historia

Buscan hogar de tránsito para los perros del Gitano, internado tras un ACV

Buscan hogar de tránsito para los perros del "Gitano", internado tras un ACV

Confirmaron que Sergio Otero fue la víctima del choque ocurrido este lunes en el Acceso Norte de Paraná

Confirmaron que Sergio Otero fue la víctima del choque ocurrido este lunes en el Acceso Norte de Paraná

El turismo en Entre Ríos alcanzó el 95% de ocupación durante el fin de semana largo

El turismo en Entre Ríos alcanzó el 95% de ocupación durante el fin de semana largo

Finalizó la cuarta edición de la Feria Diseña Paraná

Finalizó la cuarta edición de la Feria Diseña Paraná

Dejanos tu comentario