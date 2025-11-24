Buscan hogar de tránsito para los perros del "Gitano", internado tras un ACV

Buscan un hogar de tránsito para los dos perros del “Gitano”, un hombre en situación de calle muy conocido en la ciudad, que permanece internado en el hospital San Martín

Romina Guerrero, una vecina, se está ocupando de encontrarles un lugar donde quedarse de manera segura mientras su dueño se recupera. Publicó un mensaje en redes sociales para pedir colaboración y dar a conocer la urgencia de la situación. Allí explicó que el tránsito temporario donde estaban alojados está por finalizar y que los perros necesitan con rapidez un hogar provisorio para no volver a la calle.

Perros del Gitano

“Su dueño sigue internado y estos dos angelitos no tienen a dónde ir. Apelo a algún corazón grande que tenga un rinconcito para darles amor, techo y cuidado, aunque sea por un tiempo. Son buenos, agradecidos y solo necesitan un lugar seguro hasta que se defina la situación de su dueño”, escribió. También destacó que lo más importante es conseguir un hogar transitorio para evitar que queden desprotegidos. Para colaborar, comunicarse al 3434616354.