Cristina Kirchner: "La libertad también es decidir la vida que uno quiere en base a su esfuerzo y trabajo"

La ex mandataria envió un mensaje de audio a un encuentro de mujeres en Corrientes. Críticas a la gestión de Javier Milei.

23 de noviembre 2025 · 19:37hs
Cristina Kirchner: La libertad también es decidir la vida que uno quiere en base a su esfuerzo y trabajo

La ex presidenta Cristina Kirchner advirtió este domingo que la libertad “no es solamente caminar libremente por la calle, sino decidir la vida que cada uno tiene derecho a construir con su trabajo y esfuerzo”, al enviar un mensaje al 38° Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias en Corrientes.

A través de un mensaje de audio enviado desde su prisión domiciliaria en San José 1111, la ex mandataria sostuvo que “no es yo la única que está privada de su libertad en esta Argentina contemporánea”.

La Justicia ordenó decomisar todos los bienes de Cristina Kirchner y Lázaro Báez

Tarifa eléctrica: en algunas provincias la luz es seis veces más cara; Entre Ríos está en el puesto 11

“La libertad no es solamente caminar libremente por la calle, sino decidir la vida que cada uno tiene derecho a construir con su trabajo y esfuerzo”, expresó, según difundió Noticias Argentinas.

En su mensaje, Fernández de Kirchner sostuvo que “todos sabemos que no estamos viviendo en una Argentina libre: hay millones de argentinos que también están privados de su libertad en un país endeudado e hipotecado, y tampoco pueden decir lo mismo miles de jóvenes a los que han privado de la libertad de tener un trabajo digno porque no lo encuentran en ninguna parte”.

Críticas a Milei

Para la ex presidenta, “la libertad no es solamente caminar libremente por la calle, sino decidir la vida que cada uno tiene derecho a construir con su trabajo y esfuerzo”.

“Todos sabemos que no estamos viviendo en una Argentina libre: hay millones de argentinos que también están privados de su libertad en un país endeudado e hipotecado, y tampoco pueden decir nada”. Del mismo modo que, señaló, “miles de jóvenes a los que han privado de la libertad de tener un trabajo digno porque no lo encuentran en ninguna parte”.

La ex presidenta también destacó que Corrientes fue la última provincia que visitó, en junio pasado, antes de la condena en su contra a 6 años de prisión por la causa Vialidad.

La provincia de Corrientes fue elegida este fin de semana como sede del 38° Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias que se celebra desde este sábado bajo el lema “Contra la trata y por la memoria de quienes faltan” ante la urgencia en problemáticas como la explotación sexual y la violencia de género.

Así, desde este sábado, y hasta el lunes próximo, se llevarán adelante tres jornadas de actividades con el objetivo de visibilizar las situaciones que atraviesa el colectivo y honrar la memoria de las víctimas de femicidas.

