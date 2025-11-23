Uno Entre Rios | Ovación | Atlético Paraná

Regional Amateur: Atlético Paraná ganó un partido clave en María Grande

Atlético Paraná derrotó 1 a 0 a Atlético María Grande. La victoria le permite al Gato seguir soñando con el pase a la siguiente fase.

23 de noviembre 2025 · 22:11hs
Regional Amateur: Atlético Paraná ganó un partido clave en María Grande

Prensa Atlético Paraná

Atlético Paraná celebró este domingo una clave victoria en sus aspiraciones de avanzar a la siguiente instancia en el Torneo Regional Amateur. El Gato superó 1 a 0 a Atlético María Grande, en calidad de visitante, por la quinta fecha de la Zona 4 de la Región Litoral Sur.

El único gol del cotejo disputado en la cancha del representante de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña fue anotado a los 30 minutos la etapa inicial por intermedio de Silvio Ávalos.

Atlético Paraná necesita ganar o ganar.

Atlético Paraná disputa un juego decisivo en el Torneo Regional Amateur

Cristiano Ronaldo sigue demostrando su vigencia.

Golazo de chilena de Cristiano Ronaldo para el Al Nassr

Regional Amateur: Juventud Unida goleó y clasificó a la siguiente instancia

Ambos equipos finalizaron el cotejo con 10 futbolistas. En el local fue expulsado Federico Muller. En Atlético Paraná recibió la tarjeta roja Nicolás Mendoza.

Posiciones de la Zona 2 de la Región Litoral Sur

Atlético María Grande, que cerró su participación en la primera fase, lidera la Zona 2 con 9 unidades. Atlético Paraná lo escolta con 6 puntos. Cultural Aranguren cierre el escalafón sin unidades.

En la próxima fecha el Gato recibirá en el estadio Pedro Mutio a Cultural Aranguren. Necesita la victoria para clasificar a la siguiente instancia del certamen organizado por el Consejo Federal.

Atlético Paraná Regional Amateur Atlético María Grande gato
Noticias relacionadas
Lionel Messi está cerca de sumarle otro título a su brillante carrera.

Gol y tres asistencias de Lionel Messi para el triunfo de Inter Miami

Unión Agrarios Cerrito es el máximo ganador del certamen.

Unión Agrarios Cerrito es el campeón de la Liga de Paraná Campaña

Villa Elisa celebró un día lleno de emociones con los adultos mayores

Villa Elisa celebró un día lleno de emociones con los adultos mayores

Boca y Talleres se enfrentan en La Bombonera.

Con un doblete de Merentiel, Boca derrotó a Talleres y pasó a cuartos de final

Ver comentarios

Lo último

Regional Amateur: Atlético Paraná ganó un partido clave en María Grande

Regional Amateur: Atlético Paraná ganó un partido clave en María Grande

Feliciano: encontraron muerto en su celda a un detenido por la Justicia

Feliciano: encontraron muerto en su celda a un detenido por la Justicia

Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes

Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes

Ultimo Momento
Regional Amateur: Atlético Paraná ganó un partido clave en María Grande

Regional Amateur: Atlético Paraná ganó un partido clave en María Grande

Feliciano: encontraron muerto en su celda a un detenido por la Justicia

Feliciano: encontraron muerto en su celda a un detenido por la Justicia

Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes

Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes

Golazo de chilena de Cristiano Ronaldo para el Al Nassr

Golazo de chilena de Cristiano Ronaldo para el Al Nassr

Gol y tres asistencias de Lionel Messi para el triunfo de Inter Miami

Gol y tres asistencias de Lionel Messi para el triunfo de Inter Miami

Policiales
Feliciano: encontraron muerto en su celda a un detenido por la Justicia

Feliciano: encontraron muerto en su celda a un detenido por la Justicia

Urdinarrain: un conductor alcoholizado y otro sin licencia produjeron un accidente

Urdinarrain: un conductor alcoholizado y otro sin licencia produjeron un accidente

Paraná: motociclista atropelló a un policía en un control

Paraná: motociclista atropelló a un policía en un control

Ruta 12: iban de vacaciones a Brasil y volcaron en Ceibas

Ruta 12: iban de vacaciones a Brasil y volcaron en Ceibas

Ruta 12: era de San Benito el motociclista fallecido

Ruta 12: era de San Benito el motociclista fallecido

Ovación
Regional Amateur: Atlético Paraná ganó un partido clave en María Grande

Regional Amateur: Atlético Paraná ganó un partido clave en María Grande

Con un doblete de Merentiel, Boca derrotó a Talleres y pasó a cuartos de final

Con un doblete de Merentiel, Boca derrotó a Talleres y pasó a cuartos de final

Gol y tres asistencias de Lionel Messi para el triunfo de Inter Miami

Gol y tres asistencias de Lionel Messi para el triunfo de Inter Miami

Golazo de chilena de Cristiano Ronaldo para el Al Nassr

Golazo de chilena de Cristiano Ronaldo para el Al Nassr

Villa Elisa celebró un día lleno de emociones con los adultos mayores

Villa Elisa celebró un día lleno de emociones con los adultos mayores

La provincia
Regresó la Fragata Libertad y con ella la entrerriana Selena Santana tras una travesía inolvidable

Regresó la Fragata Libertad y con ella la entrerriana Selena Santana tras una travesía inolvidable

Entre Ríos cerró con éxito su participación en la COP30 y gestionó financiamiento directo

Entre Ríos cerró con éxito su participación en la COP30 y gestionó financiamiento directo

Cementerio Parroquial: un campo santo en San Benito

Cementerio Parroquial: un campo santo en San Benito

Luis Nipón Ruíz, un melómano emblemático de la región

Luis Nipón Ruíz, un melómano emblemático de la región

Buscan inculcar valores a través del trabajo en equipo

Buscan inculcar valores a través del trabajo en equipo

Dejanos tu comentario