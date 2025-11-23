Atlético Paraná celebró este domingo una clave victoria en sus aspiraciones de avanzar a la siguiente instancia en el Torneo Regional Amateur. El Gato superó 1 a 0 a Atlético María Grande, en calidad de visitante, por la quinta fecha de la Zona 4 de la Región Litoral Sur.
Regional Amateur: Atlético Paraná ganó un partido clave en María Grande
Atlético Paraná derrotó 1 a 0 a Atlético María Grande. La victoria le permite al Gato seguir soñando con el pase a la siguiente fase.
El único gol del cotejo disputado en la cancha del representante de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña fue anotado a los 30 minutos la etapa inicial por intermedio de Silvio Ávalos.
Ambos equipos finalizaron el cotejo con 10 futbolistas. En el local fue expulsado Federico Muller. En Atlético Paraná recibió la tarjeta roja Nicolás Mendoza.
Posiciones de la Zona 2 de la Región Litoral Sur
Atlético María Grande, que cerró su participación en la primera fase, lidera la Zona 2 con 9 unidades. Atlético Paraná lo escolta con 6 puntos. Cultural Aranguren cierre el escalafón sin unidades.
En la próxima fecha el Gato recibirá en el estadio Pedro Mutio a Cultural Aranguren. Necesita la victoria para clasificar a la siguiente instancia del certamen organizado por el Consejo Federal.