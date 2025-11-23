Uno Entre Rios | El País | tarifa eléctrica

Tarifa eléctrica: en algunas provincias la luz es seis veces más cara; Entre Ríos está en el puesto 11

El Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP muestra que, para un mismo nivel de consumo, la tarifa eléctrica presenta una dispersión significativa.

23 de noviembre 2025 · 20:59hs
En algunas provincias la tarifa eléctrica es seis veces más cara; Entre Ríos está en el puesto 11.

En algunas provincias la tarifa eléctrica es seis veces más cara; Entre Ríos está en el puesto 11.

Las diferencias en el costo de la tarifa eléctrica residencial se profundizaron en noviembre de 2025 y muestran un mapa energético fragmentado. Según el último reporte del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA–Conicet), un hogar promedio puede pagar hasta seis veces más de acuerdo a la provincia en la que vive, aun considerando el mismo consumo promedio mensual de 265 kWh.

Las variaciones surgen de la combinación entre los precios estacionales fijados por la Secretaría de Energía y los distintos valores del componente de distribución (VAD) autorizados en cada jurisdicción, publicó Infobae.

cristina kirchner: la libertad tambien es decidir la vida que uno quiere en base a su esfuerzo y trabajo

Cristina Kirchner: "La libertad también es decidir la vida que uno quiere en base a su esfuerzo y trabajo"

 Javier Milei usó sus redes para destacar la ocupación hotelera durante el fin de semana largo. 

Fin de semana largo: Javier Milei usó sus redes para destacar la ocupación hotelera

LEER MÁS: Tarifa eléctrica en Entre Ríos: en 2026 habrá revisión quinquenal

Brecha de tarifa eléctrica entre provincias

El informe señala que la Resolución 434/25 unificó los precios mayoristas de la energía eléctrica a partir del 1° de noviembre, pero “el ritmo de los incrementos tarifarios correspondientes al componente del Valor Agregado de Distribución (VAD) es diferente entre provincias”. Esa divergencia es la que explica el salto entre las facturas finales de cada distrito, incluso cuando la energía mayorista y los impuestos se rigen por parámetros comunes.

La comparación de facturas finales —incluyendo impuestos y sin descuentos— exhibe una dispersión inédita. Para un consumo mensual de 265 kWh, el monto más bajo del país es inferior a $20.000, mientras que las jurisdicciones más caras superan ampliamente los $120.000. La relación entre ambos extremos alcanza una diferencia cercana a seis veces.

En concreto, un usuario de ingresos bajos de Neuquén paga actualmente una factura media de $85.271, mientras que un usuario de Santa Cruz abona $12.209. En ese ejemplo, la diferencia es de 6,6 veces. En el caso de los usuarios de nivel medio la brecha es de cinco veces, mientras que en los de ingresos altos la distancia es más corta, de tres veces.

El documento advierte que la dispersión es multicausal. “Conviven empresas públicas, privadas y cooperativas, alcanzadas por marcos regulatorios nacionales, provinciales y municipales”, remarcan desde el Observatorio de Tarifas y Subsidios. Además, los cuadros tarifarios responden a estructuras de costos distintas, a la frecuencia con que se actualiza cada componente y al impacto de las cargas impositivas locales.

La composición de la factura también varía según el nivel de ingresos del usuario. En promedio país, un hogar N1 —clasificado como de altos ingresos— abona $69.935 mensuales por la electricidad, mientras que un usuario N2, considerado de bajos ingresos, paga $43.598 y uno N3, de ingresos medios, $50.758. En términos relativos, la factura de un usuario N1 “es 1,6 y 1,4 veces superior respecto de la de un hogar N2 y N3, respectivamente”.

En el caso de Entre Ríos, según la gráfica elaborada por el Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP centrada en usuarios N2, está ubicada entre las 11 más caras y por encima del promedio. El costo es de 49.567, mientras que el valor promedio nacional se ubica en 43.598.

Cómo se distribuye el costo de cada factura

El análisis del IIEP detalla la estructura típica de una factura según el segmento. En el caso de los usuarios N1, la energía representa el 33%, el VAD el 41% y los impuestos el 27%. En los hogares de ingresos bajos (N2), la participación del VAD crece hasta el 55% y la energía baja al 18%, mientras que los impuestos permanecen en torno al 27%. Para los usuarios de ingresos medios (N3), la factura se compone por 31% de energía, 42% de VAD y 28% de impuestos.

La carga impositiva también cambia entre provincias. Algunas jurisdicciones aplican tributos adicionales —como tasas municipales o fondos específicos— que elevan el valor final, mientras que otras sostienen esquemas fiscales más acotados.

Subsidios y cobertura de costos

Pese a las subas en los precios desde 2024, persiste una brecha entre el costo real de la energía y el precio que pagan los hogares. El informe destaca que, en promedio nacional, la cobertura de costos para la categoría residencial es del 58%: los usuarios aportan esa proporción vía tarifas, mientras que el Estado financia el 42% restante.

Incluso los hogares N1 mantienen un nivel de subsidio, según la página 9 del documento. Para este segmento, la tarifa eléctrica permite cubrir el 89% del costo reconocido por la Secretaría de Energía, por lo que el Estado continúa absorbiendo la diferencia. En el caso de los usuarios N2 y N3, la cobertura es más reducida: 30% y 44%, respectivamente.

El esquema de bonificaciones aplicado en 2025 —establecido por la Resolución 36/2025— introdujo “una escala de bonificaciones decrecientes para cada mes hasta finales de 2025”, lo que implica un sendero gradual de reducción en la asistencia estatal, especialmente sobre los segmentos medios y bajos.

tarifa eléctrica provincias Luz Entre Ríos
Noticias relacionadas
7 de cada 10 argentinos, en contra de los aportes sindicales obligatorios

7 de cada 10 argentinos, en contra de los aportes sindicales obligatorios

Guillermo Francos admitió que quería seguir a cargo del Gabinete. 

Guillermo Francos admitió que quería seguir a cargo del Gabinete

La Asignación Universal por Hijo de Anses se incrementará desde el 10 de diciembre.

Anses: de cuánto será la Asignación Universal por Hijo en diciembre

descubren que una nena de corrientes tenia gusanos en la cabeza y abren causa contra la madre

Descubren que una nena de Corrientes tenía gusanos en la cabeza y abren causa contra la madre

Ver comentarios

Lo último

Gol y tres asistencias de Lionel Messi para el triunfo de Inter Miami

Gol y tres asistencias de Lionel Messi para el triunfo de Inter Miami

Unión Agrarios Cerrito es el campeón de la Liga de Paraná Campaña

Unión Agrarios Cerrito es el campeón de la Liga de Paraná Campaña

Villa Elisa celebró un día lleno de emociones con los adultos mayores

Villa Elisa celebró un día lleno de emociones con los adultos mayores

Ultimo Momento
Gol y tres asistencias de Lionel Messi para el triunfo de Inter Miami

Gol y tres asistencias de Lionel Messi para el triunfo de Inter Miami

Unión Agrarios Cerrito es el campeón de la Liga de Paraná Campaña

Unión Agrarios Cerrito es el campeón de la Liga de Paraná Campaña

Villa Elisa celebró un día lleno de emociones con los adultos mayores

Villa Elisa celebró un día lleno de emociones con los adultos mayores

Tarifa eléctrica: en algunas provincias la luz es seis veces más cara; Entre Ríos está en el puesto 11

Tarifa eléctrica: en algunas provincias la luz es seis veces más cara; Entre Ríos está en el puesto 11

Doblete de Miguel Merentiel: Boca derrota a Talleres 2 a 0

Doblete de Miguel Merentiel: Boca derrota a Talleres 2 a 0

Policiales
Urdinarrain: un conductor alcoholizado y otro sin licencia produjeron un accidente

Urdinarrain: un conductor alcoholizado y otro sin licencia produjeron un accidente

Paraná: motociclista atropelló a un policía en un control

Paraná: motociclista atropelló a un policía en un control

Ruta 12: iban de vacaciones a Brasil y volcaron en Ceibas

Ruta 12: iban de vacaciones a Brasil y volcaron en Ceibas

Ruta 12: era de San Benito el motociclista fallecido

Ruta 12: era de San Benito el motociclista fallecido

Siniestro vial en la Ruta 12: una mujer resultó con lesiones de consideración

Siniestro vial en la Ruta 12: una mujer resultó con lesiones de consideración

Ovación
Doblete de Miguel Merentiel: Boca derrota a Talleres 2 a 0

Doblete de Miguel Merentiel: Boca derrota a Talleres 2 a 0

Gol y tres asistencias de Lionel Messi para el triunfo de Inter Miami

Gol y tres asistencias de Lionel Messi para el triunfo de Inter Miami

Golazo de chilena de Cristiano Ronaldo para el Al Nassr

Golazo de chilena de Cristiano Ronaldo para el Al Nassr

Villa Elisa celebró un día lleno de emociones con los adultos mayores

Villa Elisa celebró un día lleno de emociones con los adultos mayores

Unión Agrarios Cerrito es el campeón de la Liga de Paraná Campaña

Unión Agrarios Cerrito es el campeón de la Liga de Paraná Campaña

La provincia
Regresó la Fragata Libertad y con ella la entrerriana Selena Santana tras una travesía inolvidable

Regresó la Fragata Libertad y con ella la entrerriana Selena Santana tras una travesía inolvidable

Entre Ríos cerró con éxito su participación en la COP30 y gestionó financiamiento directo

Entre Ríos cerró con éxito su participación en la COP30 y gestionó financiamiento directo

Cementerio Parroquial: un campo santo en San Benito

Cementerio Parroquial: un campo santo en San Benito

Luis Nipón Ruíz, un melómano emblemático de la región

Luis Nipón Ruíz, un melómano emblemático de la región

Buscan inculcar valores a través del trabajo en equipo

Buscan inculcar valores a través del trabajo en equipo

Dejanos tu comentario