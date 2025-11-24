Uno Entre Rios | La Provincia | Entre Ríos

El turismo en Entre Ríos alcanzó el 95% de ocupación durante el fin de semana largo

Entre Ríos alcanzó una ocupación del 95% durante el fin de semana largo, destacándose como uno de los destinos más elegidos por los turistas nacionales.

24 de noviembre 2025 · 13:39hs
El turismo en Entre Ríos fue un éxito durante el fin de semana largo, con ocupación del 90% al 100% en varios destinos. La provincia se destacó como uno de los destinos más elegidos del país, alcanzando un promedio estimado del 95% en sus principales ciudades y complejos turísticos, consolidando su atractivo y potencial turístico.

El secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello, afirmó que el balance fue "muy bueno y nos alegra mucho". Sostuvo en ese marco, que "el trabajo en conjunto entre el sector privado y el gobierno provincial funciona. Desde el gobierno estamos acompañando con promoción, orden y apoyo permanente, porque creemos en un turismo fuerte, competitivo y que impulse el desarrollo de Entre Ríos".

Ocupación casi total en Entre Ríos durante el fin de semana largo

Los informes enviados por el sector privado detallan que localidades como Colón, Federación, Santa Ana, Villa Elisa, Rosario del Tala, Victoria, Gualeguay, Gualeguaychú y los complejos termales registraron niveles de ocupación que fueron del 90 al 100 por ciento, consolidando un movimiento turístico muy favorable para la provincia.

Estos resultados reflejan el impacto positivo de las acciones de promoción, ordenamiento y articulación que lleva adelante el Gobierno provincial junto a municipios y prestadores turísticos.

