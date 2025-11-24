Uno Entre Rios | Escenario | Juanele Comedy

Entre monólogos y canciones, la primera edición del Juanele Comedy fue un éxito

La primera edición del Juanele Comedy fue un éxito. El público llenó la sala y sostuvo la risa durante dos horas de show

Fernanda Rivero

Por Fernanda Rivero

24 de noviembre 2025 · 13:52hs
Juanele Comedy

FERNANDA RIVERO / UNO

Juanele Comedy
Finola / Juanele Comedy

FERNANDA RIVERO / UNO

Finola / Juanele Comedy

La primera edición del Juanele Comedy fue un éxito. El público llenó la sala y sostuvo la risa durante las dos horas que duró el show. El trío de Litoral Stand Up Comedy —Belisario Ruiz, Ignacio Grünbaum y Lisandro Riera— abrió la noche con materiales recientes y afilados.

Litoral Stand Up Comedy

Juanele Comedy

Luego del bloque de stand up, Mateo Izza, Nacho Koornstra y Nicolás Montaña sumaron canciones, juegos rítmicos y personajes que aparecían entre tema y tema. La propuesta avanzó y generó varios momentos en los que el público se relajó y se divirtió sin parar.

Este domingo será la primera edición del Juanele Comedy: me atravesaba un chiste

Este domingo será la primera edición del Juanele Comedy: me atravesaba un chiste

confirmaron que sergio otero fue la victima del choque ocurrido este lunes en el acceso norte de parana

Confirmaron que Sergio Otero fue la víctima del choque ocurrido este lunes en el Acceso Norte de Paraná

La función empezó a las 21, con entrada a la gorra, y se desarrolló en un Juan L. recientemente restaurado, que mostró su mejor cara: una gran iluminación , un sonido nítido y esa sensación de que el espacio también acompaña lo que sucede arriba del escenario. La respuesta del público dejó en claro que el Juanele Comedy llegó para quedarse y que la ciudad sigue buscando lugares donde el humor y la música puedan encontrarse.

LEER MÁS: Mariana Enriquez, en la lista de los 100 libros esenciales de Time

Juanele Comedy éxito show Litoral Stand Up Comedy
Noticias relacionadas
mariana enriquez, en la lista de los 100 libros esenciales de time

Mariana Enriquez, en la lista de los 100 libros esenciales de Time

El mensaje, del director entrerriano Iván Fund, será la película inaugural del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (Ficer).

FICER: película entrerriana dará inicio a las proyecciones

Luego de la suspensión y la caída del escenario por la tormenta en San Nicolás el Fiesta de Disfraces celebra este sábado su 25 Aniversario, lejos de Paraná

Fiesta de Disfraces: tras la suspensión se hace este sábado en San Nicolás

juanse llego a parana para el show de ratones paranoicos

Juanse llegó a Paraná para el show de Ratones Paranoicos

Ver comentarios

Lo último

La Escuela Técnica Nº 4 Dr. Jorge Pedro Busti celebró medio siglo de historia

La Escuela Técnica Nº 4 "Dr. Jorge Pedro Busti" celebró medio siglo de historia

Estela de Carlotto rechazó la designación de Presti y dijo que es una provocación

Estela de Carlotto rechazó la designación de Presti y dijo que es una "provocación"

Fin de semana largo: Entre Ríos fue uno de los destinos más elegidos del país

Fin de semana largo: Entre Ríos fue uno de los destinos más elegidos del país

Ultimo Momento
La Escuela Técnica Nº 4 Dr. Jorge Pedro Busti celebró medio siglo de historia

La Escuela Técnica Nº 4 "Dr. Jorge Pedro Busti" celebró medio siglo de historia

Estela de Carlotto rechazó la designación de Presti y dijo que es una provocación

Estela de Carlotto rechazó la designación de Presti y dijo que es una "provocación"

Fin de semana largo: Entre Ríos fue uno de los destinos más elegidos del país

Fin de semana largo: Entre Ríos fue uno de los destinos más elegidos del país

Me siento culpable de que esté preso: habló Lourdes Fernández

"Me siento culpable de que esté preso": habló Lourdes Fernández

Se encamina el regreso de Nacho Fernández a Gimnasia

Se encamina el regreso de Nacho Fernández a Gimnasia

Policiales
Confirmaron que Sergio Otero fue la víctima del choque ocurrido este lunes en el Acceso Norte de Paraná

Confirmaron que Sergio Otero fue la víctima del choque ocurrido este lunes en el Acceso Norte de Paraná

Ruta 14: volcó el acoplado de un camión por un bache

Ruta 14: volcó el acoplado de un camión por un bache

Un hombre falleció tras chocar contra un muro en Acceso Norte

Un hombre falleció tras chocar contra un muro en Acceso Norte

San José: murió la adolescente que fue embestida por un auto

San José: murió la adolescente que fue embestida por un auto

Colonia Avellaneda: cuatro personas resultaron heridas tras un choque

Colonia Avellaneda: cuatro personas resultaron heridas tras un choque

Ovación
Armonía despliega un viaje lleno de emoción

Armonía despliega un viaje lleno de emoción

En el Cilindro de Avellaneda, Racing y River juegan mucho más que un clásico

En el Cilindro de Avellaneda, Racing y River juegan mucho más que un clásico

Regional Amateur: Atlético Paraná ganó un partido clave en María Grande

Regional Amateur: Atlético Paraná ganó un partido clave en María Grande

Con un doblete de Merentiel, Boca derrotó a Talleres y pasó a cuartos de final

Con un doblete de Merentiel, Boca derrotó a Talleres y pasó a cuartos de final

Gol y tres asistencias de Lionel Messi para el triunfo de Inter Miami

Gol y tres asistencias de Lionel Messi para el triunfo de Inter Miami

La provincia
La Escuela Técnica Nº 4 Dr. Jorge Pedro Busti celebró medio siglo de historia

La Escuela Técnica Nº 4 "Dr. Jorge Pedro Busti" celebró medio siglo de historia

Buscan hogar de tránsito para los perros del Gitano, internado tras un ACV

Buscan hogar de tránsito para los perros del "Gitano", internado tras un ACV

Confirmaron que Sergio Otero fue la víctima del choque ocurrido este lunes en el Acceso Norte de Paraná

Confirmaron que Sergio Otero fue la víctima del choque ocurrido este lunes en el Acceso Norte de Paraná

El turismo en Entre Ríos alcanzó el 95% de ocupación durante el fin de semana largo

El turismo en Entre Ríos alcanzó el 95% de ocupación durante el fin de semana largo

Finalizó la cuarta edición de la Feria Diseña Paraná

Finalizó la cuarta edición de la Feria Diseña Paraná

Dejanos tu comentario