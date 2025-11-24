Entre monólogos y canciones, la primera edición del Juanele Comedy fue un éxito

La primera edición del Juanele Comedy fue un éxito. El público llenó la sala y sostuvo la risa durante las dos horas que duró el show. El trío de Litoral Stand Up Comedy —Belisario Ruiz, Ignacio Grünbaum y Lisandro Riera— abrió la noche con materiales recientes y afilados.

Luego del bloque de stand up, Mateo Izza, Nacho Koornstra y Nicolás Montaña sumaron canciones, juegos rítmicos y personajes que aparecían entre tema y tema. La propuesta avanzó y generó varios momentos en los que el público se relajó y se divirtió sin parar.

La función empezó a las 21, con entrada a la gorra, y se desarrolló en un Juan L. recientemente restaurado, que mostró su mejor cara: una gran iluminación , un sonido nítido y esa sensación de que el espacio también acompaña lo que sucede arriba del escenario. La respuesta del público dejó en claro que el Juanele Comedy llegó para quedarse y que la ciudad sigue buscando lugares donde el humor y la música puedan encontrarse.