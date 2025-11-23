Gol y tres asistencias de Lionel Messi para el triunfo de Inter Miami Con una actuación espectacular de Lionel Messi, las Garzas golearon 4 a 0 a Cincinnati para meterse en la final de Conferencia Este. 23 de noviembre 2025 · 21:24hs

Lionel Messi está cerca de sumarle otro título a su brillante carrera.

Lionel Messi protagonizó una actuación estelar en la contundente victoria 4 a 0 de Inter Miami ante Cincinnati, en condición de visitante, asegurando la clasificación a la final de la Conferencia Este. El astro argentino abrió el marcador en el primer tiempo con un certero cabezazo, producto de una asistencia de Mateo Silvetti, desatando el festival de goles.

En el complemento, Messi se vistió de asistidor con una producción ofensiva brillante. Primero, le devolvió la pared a Silvetti con un pase que permitió el derechazo al segundo palo, y luego habilitó por duplicado a Tadeo Allende con precisos pases en profundidad que lo dejaron mano a mano frente al arquero rival.

Con esta goleada, el equipo de Javier Mascherano se metió en la final de la Conferencia Este de la MLS y está a solo dos partidos de coronarse campeón. En la próxima instancia, Las Garzas se medirán con el ganador del cruce entre Philadelphia Union y New York City, mientras que Vancouver Whitecaps ya espera a su rival en la final de la Conferencia Oeste.