Entre Ríos: clima agradable con máximas de 28 grados

Entre Ríos inicia la semana con tiempo estable, mañanas frescas y tardes templadas. Este lunes se espera cielo despejado a parcialmente nublado

24 de noviembre 2025 · 09:35hs
Foto UNO/Liliana Bonarrigo

Entre Ríos inicia la semana con condiciones estables y un marcado ascenso de las temperaturas. Para este lunes, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada agradable en toda la provincia, con cielo mayormente despejado y marcas térmicas que seguirán en aumento durante los próximos días.

Temperatura

*En Paraná, La Paz, Victoria, Nogoyá y Diamante, se esperan mínimas de 14°C y máximas que treparán hasta los 28°C. La mañana se presentará despejada, mientras que por la tarde el cielo estará ligeramente nublado, sin probabilidades de precipitaciones.

*En el noreste, Concordia, Federal, Federación, Feliciano y San Salvador tendrán un lunes con 13°C de mínima y 26°C de máxima. El cielo se mantendrá despejado durante la mañana, pasando a algo nublado por la tarde y la noche.

*Para Gualeguaychú, Gualeguay, Concepción del Uruguay y Colón, se anuncian 15°C de mínima y 26°C de máxima. En estas localidades el cielo estará algo nublado durante gran parte del día, pero el clima seguirá siendo estable.

Las temperaturas continuarán en ascenso durante la semana.

