Uno Entre Rios | Javier Milei

Javier Milei habla ante la ONU

El mensaje del Presidente se dará en medio de tensiones internacionales y conflictos regionales. Será el tercero de su gestión, antes del mediodía.

23 de septiembre 2026 · 11:20hs
El mensaje del Presidente se dará en medio de tensiones internacionales y conflictos regionales. Será el tercero de su gestión

El mensaje del Presidente se dará en medio de tensiones internacionales y conflictos regionales. Será el tercero de su gestión, antes del mediodía.

El presidente Javier Milei dará este miércoles su discurso en la ONU, en el marco del Debate General de la Asamblea General del organismo.

El mensaje en su discurso, que se llevará a cabo a las 12:00, se dará en medio de tensiones internacionales y conflictos regionales, y se espera que exponga los lineamientos centrales de su política exterior, el alineamiento estratégico con los Estados Unidos e Israel, y la posición argentina frente a los desafíos globales.

En su tercer discurso en ONU Javier Milei apuntó contra Irán y reiteró el reclamo de soberanía por Malvinas.

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Según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas, También este miércoles, pero a las 16:00, encabezará la conferencia “Western Values, Economic Freedom & Strategic Security”, organizada por la Fundación Federalismo y Libertad con el acompañamiento del International Republican Institute.

Allí, según se anticipa, hablará sobre libertad económica, instituciones democráticas, seguridad estratégica y cooperación regional ante empresarios, inversores y académicos.

A las 18:00, Milei se reunirá con grandes empresarios asociados a Americas Society/Consejo de las Américas, en un encuentro encabezado por Susan Segal, presidenta y directora ejecutiva de la organización. La actividad del día concluirá a las 19.30 con una reunión con el rabino Simón Jacobson.

El jueves 24, a las 13:00, el Presidente brindará una exposición en The Economic Club of New York, una de las instituciones empresariales y financieras más influyentes de Estados Unidos.

El vuelo presidencial de regreso está previsto para las 21:00 del mismo jueves, con arribo a la Aeroestación Militar Aeroparque el viernes 25 a las 8:30.

En otro orden, el mandatario destacó "la magnitud del liderazgo de Donald Trump" en momentos en que el republicano daba su discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El presidente argentino, cuando publicó ese mensaje, ya se encontraba en la sede neoyorquina de la ONU, donde mantenía varias actividades este martes, mientras que dará su discurso ante la Asamblea este miércoles.

El presidente Javier Milei arribó este martes a los Estados Unidos para desarrollar hasta el jueves una nutrida agenda que hoy incluía como dato saliente su encuentro, acompañado por el canciller Pablo Quirno, con el secretario de Estado, Marco Rubio, el responsable de la política exterior de Trump.

Se trata de su visita número 18 al país desde que asumió la Presidencia en diciembre de 2023, en un contexto de fuerte exposición internacional y alineamiento diplomático con Washington e Israel.

Javier Milei ONU Argentina
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