Javier Milei: "Un país soberano debe ser primero un país próspero"

Asimismo, reafirmó el pedido de la soberanía de las Islas Malvinas y que debe hacerlo un gobierno que no sea “corrupto” ni que haga alianzas “con dictadores” porque el reclamo es “poco serio”.

Embed Discurso del Presidente Javier Milei en el Homenaje a los Héroes de Malvinas en el Cenotafio a los Caídos en Malvinas, en Plaza San Martín. pic.twitter.com/mO3kGaTlD5 — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) April 2, 2025

“Tenemos que levantarnos como país en todo sentido, aplicando las ideas de la libertad y con una política alineada a las naciones libres. Tiene que ser un país próspero. Es en vano si no se ordena el gasto público y se eliminan aquellas dependencias que sobran”, manifestó el mandatario.

En la misma línea, indicó que “se trata, ni más ni menos, que de saldar una deuda con estos héroes” que lleva 43 años siendo “sistemáticamente ignorada por sucesivos gobiernos” y que, desde su gestión pretenden “rectificar de una vez por todas”.

“La soberanía no es que el Estado tenga muchas empresas, ni que financie la industria cinematográfica, ni recitales de cuartas, ni cosas semejantes. Creer que a mayor Estado, mayor soberanía es un concepto, bajo el cual la política ha pretendido ocultar sus negocios sucios y cuyo resultado es un pueblo pobre y esclavo de un Estado omnipresente”, expresó.

Javier Milei Malvinas.jpg

Por otra parte, el presidente remarcó que “un pueblo soberano es un pueblo floreciente, pujante, respetable” pero, sobre todo, “orgulloso de sus Fuerzas Armadas”: “Una nación como la que supo levantar la generación del 80 y que tras un siglo de humillación estamos reconstruyendo”, añadió.

Paralelamente, remarcó que “no vinieron a aplicar recetas extravagantes”, sino a retomar “las fórmulas que supieron hacernos exitosos” y que, por ese mismo motivo, desde su Gobierno, emprendieron un camino “liberador que estamos transitando”.

“Para que Argentina sea el país más libre del mundo y vuelva a tener el PIB per cápita más alto del planeta y que todos los ciudadanos del mundo fantaseen con el sueño argentino. Eso es lo que este gobierno entiende por soberanía. Es la vara con la que nos medimos y no nos conformamos con menos. En este segundo 2 de abril que me toca como presidente, quiero volver a insistir en nuestro reclamo inclaudicable por las Islas Malvinas, reforzando el compromiso de agotar todos los recursos diplomáticos a nuestro alcance para que vuelvan a manos argentinas. Finalmente, a los veteranos, a sus familias y a todos quienes visten un uniforme en defensa de la patria, les reitero mi eterno agradecimiento en nombre de todos los argentinos”, concluyó.