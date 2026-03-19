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Juan Cruz Komar calificó al gobierno de Javier Milei de "negacionista" por su postura sobre la dictadura

“Me duele que haya gente que apoye que se haya torturado y tirado gente al mar”, expresó el defensor Juan Cruz Komar.

19 de marzo 2026 · 17:39hs
Juan Cruz Komar se mostró muy disconforme con la postura del gobierno nacional.

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El defensor Juan Cruz Komar volvió a cuestionar al gobierno de Javier Milei y lo calificó como “negacionista” por su postura frente a los crímenes de la última dictadura, en la antesala del Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia.

El jugador de Rosario Central se refirió al reconocimiento de cuerpos en La Perla y marcó su preocupación: “Es muy duro, muy difícil”.

Desde la institución afirman que hay numerosas obras por realizarse. 

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Además, Komar trazó un paralelismo con los años 90 y las leyes de obediencia debida y punto final, cuando, según recordó, los organismos de derechos humanos seguían luchando para avanzar en los juicios.

El lamento de Juan Cruz Komar

“Había una sensación de que ya no importaba. Veo una similitud con este momento, alimentado por un gobierno negacionista”, afirmó.

Komar también rechazó a quienes relativizan los crímenes: “Me duele mucho que haya gente que apoye que se haya torturado, matado, secuestrado bebés o tirado gente al mar”.

El futbolista mantiene, además, una postura crítica sobre la situación económica y social y ha cuestionado la respuesta frente a la inseguridad en su ciudad.

Juan Cruz Komar Javier Milei Dictadura La Perla
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