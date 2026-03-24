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Gobierno de Javier Milei volvió a caer en marzo y acumula tres meses en baja

El Índice de Confianza en el Gobierno se ubicó en 2,30 puntos y retrocedió 3,5% mensual. También cayó en términos interanuales

24 de marzo 2026 · 12:51hs
El Índice de Confianza en el Gobierno se ubicó en 2

El Índice de Confianza en el Gobierno se ubicó en 2,30 puntos y retrocedió 3,5% mensual. También cayó en términos interanuales. 

El Índice de Confianza en el Gobierno se ubicó en 2,30 puntos y retrocedió 3,5% mensual. También cayó en términos interanuales y mostró descensos en la mayoría de sus componentes.

El índice de confianza en el Confianza en el Gobierno (ICG) registró en marzo una nueva caída del 3,5% respecto de febrero y se ubicó en 2,30 puntos, en una escala de 0 a 5. El indicador acumula así tres meses consecutivos en baja en lo que va de 2026.

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De acuerdo al informe elaborado por Escuel de Gobierno de la Universidad Torcuarto Di Tella, el nivel de confianza también mostró una baja interanual del 4,9% y consolida una tendencia descendente iniciada a comienzos de año. En términos acumulados, el ICG retrocedió 6,5% desde diciembre, tras las caídas registradas en enero (-2,8%) y febrero (-0,6%), publica Ámbito.

El promedio de la gestión se ubicó en 2,43 puntos, el valor más bajo desde el inicio del mandato, aunque todavía se mantiene por encima de los registros de Alberto Fernández en igual período y en niveles similares a los de Mauricio Macri.

La confianza en el Gobierno se mantiene por encima de los registros de Alberto Fernández en igual período y en niveles similares a los de Mauricio Macri.

Javier Milei (6)

El desglose de la confianza en el Gobierno

A nivel de componentes, el retroceso fue generalizado: cuatro de los cinco subíndices mostraron caídas. Honestidad se mantuvo como el valor más alto (2,73 puntos), seguido por Capacidad (2,55), mientras que Eficiencia fue el único indicador que creció, con 2,38 puntos.

En contraste, Evaluación general del gobierno (1,98) y Preocupación por el interés general (1,87) registraron las bajas más pronunciadas.

El informe también marcó diferencias significativas entre distintos grupos sociales. La brecha de género se amplió, con los hombres en 2,60 puntos y las mujeres en 1,93. Por edad, el segmento de 30 a 49 años pasó a liderar la medición, mientras que los jóvenes de entre 18 y 29 años registraron la mayor caída del mes.

En el plano geográfico, el mayor nivel de confianza se mantuvo en el interior del país, mientras que el Gran Buenos Aires volvió a mostrar el valor más bajo. Además, el indicador fue más alto entre quienes tienen expectativas económicas positivas, lo que refuerza la relación entre percepción económica y apoyo al Gobierno.

Gobierno Javier Milei marzo
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