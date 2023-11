Este martes Frigerio había ratificado sus declaraciones sobre las dificultades que tendrá cuando asuma el gobierno provincial para para pago de salarios y el medio aguinaldo,algo que provocó cruces con la administración saliente de Gustavo Bordet, que asegura que deja fondos suficientes para abonar una masa salarial completa y dólares para la mayor parte de los vencimientos de deuda externa que inician en febrero.

En sintonía con Frigerio se plantearon otros mandatarios electos, como Ignacio Torres de Chubut.

Ante las quejas de los gobernadores, Milei replicó: “¿Acaso no somos un país federal? ¿Las finanzas de las provincias no son responsabilidad de las provincias? Qué culpa tengo yo del desmadre de la administración anterior y de lo que han hecho los gobernadores. No es culpa mía. Emitir dinero es irse 'de caño'. Es lo mismo. Es crear un impuesto no legislado, lo cual es una aberración con una distribución del ingreso que golpea con más violencia a los que menos tienen. Será momento de sincerar las cosas y decirlas cómo son”.

“Tendrán que poner las cuentas en orden, se acabó la historia del déficit fiscal. Esta historia nos hizo más pobres. De las 22 crisis que tuvimos, 20 tuvieron un déficit fiscal”, agregó el presidente electo.

En diálogo con las radios Mitre, Rivadavia y La Red, el mandatario electo acusó a los gobernadores. “Los que plantean este problema porque no quieren tocar la propia serán los responsables ante la sociedad de generar un desastre hiperinflacionario que será el peor de la historia, con el agravante de que estamos partiendo de niveles de pobreza e indigencia peores que en el 2001″, indicó.

Y remató: “La respuesta es corten otros gastos y paguen los salarios. No hay más plata”.

Por otro lado, Milei ratificó su idea de realizar un fuerte recorte de los gastos y advirtió que aquel funcionario que se exceda “será echado”. “La única billetera que está abierta va a ser para la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello, por si en el proceso en el que reordenamos la economía tiene impactos negativos en el plano social para darle contención a los caídos".

Sin embargo, aclaró: "Pero eso no quiere decir que estemos relajando el objetivo del equilibrio fiscal, sino que son otras las partidas que se van a ajustar. El equilibrio fiscal no es negociable”.