Shutdown: qué implica "apagar el Estado", el proyecto que impulsa Javier Milei

El cierre del gobierno y congelamiento del Estado o shutdown que Javier Milei enviará al Congreso y sus similitudes con Estados Unidos

El cierre del gobierno y congelamiento del Estado o "shutdown" que Javier Milei enviará al Congreso y sus similitudes con Estados Unidos

El cierre del gobierno y congelamiento del Estado o "shutdown" que Javier Milei enviará al Congreso y sus similitudes con Estados Unidos

El cierre del gobierno y congelamiento del Estado o "shutdown" que Javier Milei enviará al Congreso y sus similitudes con Estados Unidos

El presidente Javier Milei impulsa un proyecto de ley denominado shutdown , en el cual se “cierra” el gobierno y queda paralizado, a imagen y semejanza del sistema estadounidense.

Durante una entrevista en un streaming, el mandatario adelantó las reformas que impulsa aprobar en el Congreso. Una de éstas es la reforma de la Carta orgánica del Banco Central (BCRA) y el shutdown de la administración pública. “En el armado del shutdown del Poder Ejecutivo, de la política, cuando te agotás el presupuesto no se puede gastar más y se apaga el Estado ”, dijo en Neura.

Esta política se produce en Estados Unidos. Elúltimo fue en 2025 , el número 15 desde 1981 y transformándose en el más largo de su historia.

En concreto, el shutdown ocurre cuando el Congreso no aprueba las leyes de gasto necesarias para que el Estado se mantenga en funciones. En nuestro caso, ocurriría cuando el Poder Legislativo no aprobase el Presupuesto nacional.

La reforma a la Carta Orgánica y el shutdown van de la mano, dado que son dos de los proyectos en los que más hincapié hizo Milei con su armado libertario. En particular, el lunes mantuvo un encuentro con legisladores para brindar una clase del proyecto del BCRA que pretendía cerrar.

Peligros del “cierre” del Estado

Lo cierto es que las dudas aparecen cuando se observa con mayor detalle la “letra chica” del shutdown.

Interrupción de servicios esenciales y sociales

Aunque las áreas críticas como la seguridad, las fuerzas armadas y los hospitales suelen seguir operando, lo hacen de forma limitada. Otros servicios, como los parques nacionales, la emisión de pasaportes o la asistencia administrativa, se detienen por completo. Además, los programas de asistencia alimentaria o subsidios pueden sufrir demoras graves por falta de personal administrativo que los procese.

Impacto directo en los trabajadores

Un cierre prolongado obliga a mandar a licencia sin goce de sueldo a numerosos empleados del gobierno. Incluso el personal considerado "esencial" continúa trabajando sin cobrar su salario hasta que el conflicto presupuestario se resuelve. Esto frena el consumo interno, ya que miles de familias se quedan sin ingresos temporales.

Daño a la economía

La incertidumbre política y la falta de fondos paralizan los contratos con proveedores del Estado. Esto genera una caída en el Producto Bruto Interno (PBI) y frena inversiones privadas que dependen de aprobaciones o permisos gubernamentales.

Diferencias con la legislación argentina

En lugares como Argentina, el riesgo del shutdown plantea desafíos particulares porque no existe una tradición histórica de cerrar el Estado de esta forma. El mecanismo habitual ante la falta de un nuevo presupuesto es la prórroga automática del año anterior. Aplicar un cierre al estilo estadounidense podría implicar, según expertos, mayores riesgos de desfinanciamiento para hospitales o programas sociales locales si las garantías de funcionamiento no están estrictamente blindadas por ley.