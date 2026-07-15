Uno Entre Rios | El País | Shutdown

Shutdown: qué implica "apagar el Estado", el proyecto que impulsa Javier Milei

El cierre del gobierno y congelamiento del Estado o shutdown que Javier Milei enviará al Congreso y sus similitudes con Estados Unidos

15 de julio 2026 · 10:39hs
El cierre del gobierno y congelamiento del Estado o shutdown que Javier Milei enviará al Congreso y sus similitudes con Estados Unidos

El cierre del gobierno y congelamiento del Estado o "shutdown" que Javier Milei enviará al Congreso y sus similitudes con Estados Unidos
El cierre del gobierno y congelamiento del Estado o shutdown que Javier Milei enviará al Congreso y sus similitudes con Estados Unidos

El cierre del gobierno y congelamiento del Estado o "shutdown" que Javier Milei enviará al Congreso y sus similitudes con Estados Unidos
El cierre del gobierno y congelamiento del Estado o shutdown que Javier Milei enviará al Congreso y sus similitudes con Estados Unidos

El cierre del gobierno y congelamiento del Estado o "shutdown" que Javier Milei enviará al Congreso y sus similitudes con Estados Unidos
Reformas al BCRA

Reformas al BCRA

El presidente Javier Milei impulsa un proyecto de ley denominado shutdown, en el cual se “cierra” el gobierno y queda paralizado, a imagen y semejanza del sistema estadounidense.

Durante una entrevista en un streaming, el mandatario adelantó las reformas que impulsa aprobar en el Congreso. Una de éstas es la reforma de la Carta orgánica del Banco Central (BCRA) y el shutdown de la administración pública. “En el armado del shutdown del Poder Ejecutivo, de la política, cuando te agotás el presupuesto no se puede gastar más y se apaga el Estado”, dijo en Neura.

Continúa el cronograma de pagos de Anses de jubilaciones y pensiones mínimas, AUH, Asignación Familiar, Embarazo y Prenatal con aumento del 2,15%

Anses: cronograma de pagos del miércoles

La ministra de Seguridad confirmó que no se permitirá el ingreso de banderas, carteles ni mensajes vinculados a las Islas Malvinas durante la semifinal.

Banderas de Malvinas: Monteoliva avaló la prohibición para el partido entre Argentina e Inglaterra

Esta política se produce en Estados Unidos. Elúltimo fue en 2025 , el número 15 desde 1981 y transformándose en el más largo de su historia.

En concreto, el shutdown ocurre cuando el Congreso no aprueba las leyes de gasto necesarias para que el Estado se mantenga en funciones. En nuestro caso, ocurriría cuando el Poder Legislativo no aprobase el Presupuesto nacional.

La reforma a la Carta Orgánica y el shutdown van de la mano, dado que son dos de los proyectos en los que más hincapié hizo Milei con su armado libertario. En particular, el lunes mantuvo un encuentro con legisladores para brindar una clase del proyecto del BCRA que pretendía cerrar.

Peligros del “cierre” del Estado

Lo cierto es que las dudas aparecen cuando se observa con mayor detalle la “letra chica” del shutdown.

Interrupción de servicios esenciales y sociales

Aunque las áreas críticas como la seguridad, las fuerzas armadas y los hospitales suelen seguir operando, lo hacen de forma limitada. Otros servicios, como los parques nacionales, la emisión de pasaportes o la asistencia administrativa, se detienen por completo. Además, los programas de asistencia alimentaria o subsidios pueden sufrir demoras graves por falta de personal administrativo que los procese.

Impacto directo en los trabajadores

Un cierre prolongado obliga a mandar a licencia sin goce de sueldo a numerosos empleados del gobierno. Incluso el personal considerado "esencial" continúa trabajando sin cobrar su salario hasta que el conflicto presupuestario se resuelve. Esto frena el consumo interno, ya que miles de familias se quedan sin ingresos temporales.

Daño a la economía

La incertidumbre política y la falta de fondos paralizan los contratos con proveedores del Estado. Esto genera una caída en el Producto Bruto Interno (PBI) y frena inversiones privadas que dependen de aprobaciones o permisos gubernamentales.

Diferencias con la legislación argentina

En lugares como Argentina, el riesgo del shutdown plantea desafíos particulares porque no existe una tradición histórica de cerrar el Estado de esta forma. El mecanismo habitual ante la falta de un nuevo presupuesto es la prórroga automática del año anterior. Aplicar un cierre al estilo estadounidense podría implicar, según expertos, mayores riesgos de desfinanciamiento para hospitales o programas sociales locales si las garantías de funcionamiento no están estrictamente blindadas por ley.

Shutdown Estado Javier Milei Estados Unidos
Noticias relacionadas
jugamos contra los piratas usurpadores, dijo victoria villarruel

"Jugamos contra los piratas usurpadores", dijo Victoria Villarruel

Alumnos de la escuela EET N° 1 Alfredo Materi, de Diamante, producen dispositivos en 3D para personas con discapacidad o en proceso de rehabilitación

Diamante: escuela técnica fábrica dispositivos de apoyo para personas con discapacidad

el gobernador de san luis respaldo la propuesta del gobierno de eliminar las paso

El gobernador de San Luis respaldó la propuesta del Gobierno de eliminar las PASO

Ante la presencia de Influenza Aviar en Argentina, desde el Senasa se indicó que es seguro consumir carne de pollo y huevos bien cocidos. 

Consumo seguro: lo que hay que saber sobre la Influenza Aviar

Ver comentarios

Lo último

Anses: cronograma de pagos del miércoles

Anses: cronograma de pagos del miércoles

Aumento por dereto: docentes privados de Sadop cuestionaron al Gobierno

Aumento por dereto: docentes privados de Sadop cuestionaron al Gobierno

Impactante choque de camiones en Maciá provocó importantes daños materiales

Impactante choque de camiones en Maciá provocó importantes daños materiales

Ultimo Momento
Anses: cronograma de pagos del miércoles

Anses: cronograma de pagos del miércoles

Aumento por dereto: docentes privados de Sadop cuestionaron al Gobierno

Aumento por dereto: docentes privados de Sadop cuestionaron al Gobierno

Impactante choque de camiones en Maciá provocó importantes daños materiales

Impactante choque de camiones en Maciá provocó importantes daños materiales

Banderas de Malvinas: Monteoliva avaló la prohibición para el partido entre Argentina e Inglaterra

Banderas de Malvinas: Monteoliva avaló la prohibición para el partido entre Argentina e Inglaterra

Shutdown: qué implica apagar el Estado, el proyecto que impulsa Javier Milei

Shutdown: qué implica "apagar el Estado", el proyecto que impulsa Javier Milei

Policiales
Impactante choque de camiones en Maciá provocó importantes daños materiales

Impactante choque de camiones en Maciá provocó importantes daños materiales

Colón: vendían cocaína en prisión domiciliaria

Colón: vendían cocaína en prisión domiciliaria

Procesan a presunto líder narco que se escondió en Entre Ríos

Procesan a presunto líder narco que se escondió en Entre Ríos

Operativos en Victoria, Diamante y Concordia: secuestran armas y ejemplares de fauna

Operativos en Victoria, Diamante y Concordia: secuestran armas y ejemplares de fauna

Un hombre falleció tras ser embestido por un camión

Un hombre falleció tras ser embestido por un camión

Ovación
Guillermo Carmarán cumplió el sueño de ser maratonista en Rosario

Guillermo Carmarán cumplió el sueño de ser maratonista en Rosario

River: Acuña y Santiago Beltrán visitaron a los jugadores separados

River: Acuña y Santiago Beltrán visitaron a los jugadores separados

Álvaro Montero antes de ser refuerzo de Boca: Sabemos la grandeza que tiene el club

Álvaro Montero antes de ser refuerzo de Boca: "Sabemos la grandeza que tiene el club"

Franco Armani se despidió de River con un discurso emotivo

Franco Armani se despidió de River con un discurso emotivo

Paraná recibió la cuarta fecha del Campeonato Argentino de SUP

Paraná recibió la cuarta fecha del Campeonato Argentino de SUP

La provincia
Aumento por dereto: docentes privados de Sadop cuestionaron al Gobierno

Aumento por dereto: docentes privados de Sadop cuestionaron al Gobierno

El Senado vota este miércoles la reforma previsional de Entre Ríos

El Senado vota este miércoles la reforma previsional de Entre Ríos

La Procesión Náutica de Bajada Grande celebra 50 años con el corazón más grande del mundo

La Procesión Náutica de Bajada Grande celebra 50 años con "el corazón más grande del mundo"

Murió Francisco Scutella, creador del Monumento al Mate y fundador del Museo del Mate de Paraná

Murió Francisco Scutella, creador del Monumento al Mate y fundador del Museo del Mate de Paraná

Definieron el jurado del Encuentro Entrerriano de Teatro

Definieron el jurado del Encuentro Entrerriano de Teatro

Dejanos tu comentario