Javier Milei convocó a los gobernadores a una mesa de diálogo sobre las próximas reformas

La reunión fue programada para este jueves. La invitación de Javier Milei incluye a la mayoría de los mandatarios provinciales con la mira puesta en la agenda del Congreso

29 de octubre 2025 · 09:57hs
El primer discurso del presidente Javier Milei tras la victoria en las elecciones legislativas incluyó una convocatoria al diálogo con los gobernadores. Tres días después de la celebración, el gobierno nacional empezó a organizar una reunión prevista para este jueves y buena parte de los mandatarios provinciales fueron invitados.

El encuentro en la Casa Rosada es el primer paso para impulsar los proyectos de reforma laboral y tributaria en el Congreso. Fortalecido por los resultados de los comicios, el oficialismo tendrá mayor representación en ambas cámaras y el Poder Ejecutivo quiere acelerar el trámite en el período de sesiones extraordinarias.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, figura en una lista que oscila entre 15 y 17 invitados luego del debut electoral con un lejano tercer lugar de Provincias Unidas dentro de su distrito. El día de la votación, el dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR) felicitó a La Libertad Avanza (LLA) porque fue un "claro vencedor y triunfador" y dio una primera señal de predisposición, aunque este miércoles a primera hora no había confirmación oficial de su presencia.

Pullaro redefine su postura entre los gobernadores

El ex ministro de Seguridad provincial defendió este domingo el armado de una coalición alternativa entre el oficialismo y el peronismo. En su análisis de la propuesta trazó una coincidencia con Milei: "Hablamos convencidos que el kirchnerismo no vuelve nunca más".

milei reunión con los gobernadores

"Vamos a trabajar para que al país le vaya muy bien, vamos a acompañar para que nuestro país pueda crecer", dijo el jefe de la Casa Gris tras la difusión de los resultados del escrutinio provisorio. Así se anotó entre los referentes del interior que están dispuestos a consensuar los términos de las próximas reformas de fondo en el Congreso.

Además de las iniciativas para cambiar leyes laborales y tributarias, el oficialismo quiere postergar el debate sobre el presupuesto 2026. Si bien el tema puede ser tratado hasta el 11 de noviembre, el gobierno espera cerrar un acuerdo para que la discusión se ponga marcha en diciembre, tras el ingreso de los nuevos diputados y senadores de LLA.

A priori, Milei recibirá a los gobernadores acompañado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. También estará presente el ministro del Interior, Lisandro Catalán, y su par de Economía, Luis “Toto” Caputo.

¿Qué gobernadores irán a la reunión con Milei?

Pullaro no es el único gobernador de Provincias Unidas que tiene chances de sentarse a dialogar con Milei este jueves. En la Casa Rosada no descartan la asistencia del chubutense Ignacio Torres, que ya tenía previsto viajar a Buenos Aires en esa fecha para una reunión con el titular de la cartera de hacienda.

Del lado de los aliados, el presidente da por descontada la presencia del entrerriano Rogelio Frigerio, así como Leandro Zdero (Chaco) y Alfredo Cornejo (Mendoza). En este grupo se incluye el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri (CABA).

La lista de excluidos en la vereda opositora la encabeza el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof. El presidente lo tachó el día después de las elecciones legislativas porque "es parte del problema, no de la solución". A continuación argumentó que el dirigente peronista "quiere reventarle la cabeza a impuestos a la gente y cercenarle la libertad".

Javier Milei gobernadores Congreso reformas
