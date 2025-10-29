Uno Entre Rios | Ovación | Racing

Racing iguala con Flamengo en Avellaneda

Racing se mide con Flamengo en el partido de vuelta de la semifinal. El equipo de Costas sueña con estar en la gran final. Están 0 a 0.

29 de octubre 2025 · 21:55hs
Racing y Flamengo igualan sin goles al término de los 45 minutos iniciales en el Estadio Presidente Perón por la revancha de las semifinales correspondientes a la Copa Libertadores 2025.

Los arqueros fueron las grandes figuras de la etapa con tremendas intervenciones para contener la apertura del resultado en Avellaneda. Agustín Rossi impidió el festejo de Tomás Conechny, mientras que Facundo Cambeses despejó dos remates a quemarropa de Guillermo Varela y Giorgian De Arrascaeta.

Racing perdió de visitante en Brasil.

Racing se juega un partido histórico ante Flamengo por un lugar en la final

Los hinchas de Flamengo tras el choque en Brasil.

Tres hinchas de Flamengo graves al volcar un micro que los llevaba a ver la revancha con Racing

A falta de un tiempo para la conclusión de la llave, el Fla sacaría su boleto a la gran final del sábado 29 de noviembre gracias a su victoria en la ida por 1-0 con el único tanto convertido por Marcos Rojo en contra.

Formación de Racing Club confirmada

Titulares

  • (25) Facundo Cambeses
  • (34) Facundo Mura
  • (23) Nazareno Colombo
  • (6) Marcos Rojo
  • (27) Gabriel Rojas
  • (36) Bruno Zuculini
  • (5) Juan Ignacio Nardoni
  • (32) Agustín Almendra
  • (28) Santiago Solari
  • (17) Tomás Conechny
  • (9) Adrián Martínez

Suplentes

  • (21) Gabriel Arias
  • (15) Gastón Martirena
  • (3) Marco Di Césare
  • (2) Agustín García Basso
  • (18) Franco Pardo
  • (16) Martín Barrios
  • (35) Santiago Quirós
  • (26) Richard Sánchez
  • (11) Matías Zaracho
  • (77) Adrián Balboa
  • (7) Duván Vergara
  • (10) Luciano Vietto

Entrenador: Gustavo Costas

21:15

Formación de Flamengo confirmada

Titulares

  • (1) Agustín Rossi
  • (2) Guillermo Varela
  • (3) Léo Ortiz
  • (4) Léo Pereira
  • (26) Alex Sandro
  • (5) Erick Pulgar
  • (21) Jorginho
  • (10) Giorgian De Arrascaeta
  • (15) Jorge Carrascal
  • (7) Luiz Araújo
  • (50) Gonzalo Plata

Suplentes

  • (25) Matheus Cunha
  • (22) Emerson Royal
  • (13) Danilo
  • (61) João Victor
  • (6) Ayrton Lucas
  • (52) Evertton
  • (8) Saúl Ñíguez
  • (18) Nicolás De La Cruz
  • (30) Michael
  • (16) Samuel Lino
  • (27) Bruno Henrique
  • (23) Juninho Vieira

Entrenador: Filipe Luís

Racing Flamengo Copa Libertadores Avellaneda
El momento en el que el mediocampista de Racing tiene una a fractura de seno maxilar superior derecho.

Preocupación en Racing: Santiago Sosa sufrió una fractura y deberá ser operado

Racing juega en Brasil esta miércoles.

Racing juega ante Flamengo en la ida de semifinal

La última edición de la Liga Nacional de Vóleibol Masculino tuvo a Paraná como sede de la fase regular.

Rowing y Echagüe disputarán la Liga Nacional de Vóleibol Masculina

Don Bosco y San Benito repartieron puntos en el campeonato de la Liga Paranaense.

Liga Paranaense: la fecha 11 se cerró sin goles

Ver comentarios

