Racing iguala con Flamengo en Avellaneda Racing se mide con Flamengo en el partido de vuelta de la semifinal. El equipo de Costas sueña con estar en la gran final. Están 0 a 0. 29 de octubre 2025 · 21:55hs

Racing y Flamengo no se sacan ventajas. Racing juega de local.

Racing y Flamengo igualan sin goles al término de los 45 minutos iniciales en el Estadio Presidente Perón por la revancha de las semifinales correspondientes a la Copa Libertadores 2025.

Los arqueros fueron las grandes figuras de la etapa con tremendas intervenciones para contener la apertura del resultado en Avellaneda. Agustín Rossi impidió el festejo de Tomás Conechny, mientras que Facundo Cambeses despejó dos remates a quemarropa de Guillermo Varela y Giorgian De Arrascaeta.

A falta de un tiempo para la conclusión de la llave, el Fla sacaría su boleto a la gran final del sábado 29 de noviembre gracias a su victoria en la ida por 1-0 con el único tanto convertido por Marcos Rojo en contra. Formación de Racing Club confirmada Titulares (25) Facundo Cambeses

(34) Facundo Mura

(23) Nazareno Colombo

(6) Marcos Rojo

(27) Gabriel Rojas

(36) Bruno Zuculini

(5) Juan Ignacio Nardoni

(32) Agustín Almendra

(28) Santiago Solari

(17) Tomás Conechny

(9) Adrián Martínez Suplentes (21) Gabriel Arias

(15) Gastón Martirena

(3) Marco Di Césare

(2) Agustín García Basso

(18) Franco Pardo

(16) Martín Barrios

(35) Santiago Quirós

(26) Richard Sánchez

(11) Matías Zaracho

(77) Adrián Balboa

(7) Duván Vergara

(10) Luciano Vietto Entrenador: Gustavo Costas 21:15 Formación de Flamengo confirmada Titulares (1) Agustín Rossi

(2) Guillermo Varela

(3) Léo Ortiz

(4) Léo Pereira

(26) Alex Sandro

(5) Erick Pulgar

(21) Jorginho

(10) Giorgian De Arrascaeta

(15) Jorge Carrascal

(7) Luiz Araújo

(50) Gonzalo Plata Suplentes (25) Matheus Cunha

(22) Emerson Royal

(13) Danilo

(61) João Victor

(6) Ayrton Lucas

(52) Evertton

(8) Saúl Ñíguez

(18) Nicolás De La Cruz

(30) Michael

(16) Samuel Lino

(27) Bruno Henrique

(23) Juninho Vieira Entrenador: Filipe Luís