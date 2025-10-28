Uno Entre Rios | El País | $LIBRA

Caso $LIBRA: la Comisión reveló que Javier Milei promocionó otra criptomoneda

La Comisión del Congreso de la Nación que investiga el caso $LIBRA reveló que dos meses antes, el presidente Javier Milei participó de un esquema similar.

28 de octubre 2025 · 21:43hs
La Comisión del Congreso de la Nación que investiga el caso $LIBRA reveló este martes que dos meses antes de la criptoestafa que tuvo lugar en febrero de este año el presidente Javier Milei participó de un esquema similar junto a los mismos socios, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, que tuvo detrás a la empresa de Julian Peh, Kip Protocol.

La operatoria, denunciada por el diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, tuvo lugar el 9 de diciembre del 2024 y se concretó a través del token $KIP, promovido por la misma empresa que estuvo detrás de la creación de $LIBRA. Los mismos actores participaron del esquema a través de la compra del token.

LEER MÁS: La causa $LIBRA cambió de juez: sale Servini y entra Martínez de Giorgi

La investigación de la Comisión $LIBRA

“Pudimos confirmar y demostrar que dos meses antes de la criptomoneda $LIBRA, Javier Milei ya había participado de una operatoria idéntica, con los mismos socios y el mismo esquema de especulación”, dijo dijo el legislador nacional, titular de la comisión investigadora.

Ferraro reveló que los involucrados “compraron el token en su valor más bajo, impulsaron su cotización con la promoción del Presidente y se retiraron con ganancias millonarias”, que según dijo, ascendieron a “más de 600 mil dólares. Es el mismo patrón que se repetiría luego con $LIBRA”, añadió.

La operatoria de LIBRA “no fue casualidad, ni sorpresa”, dijo Ferraro y afirmó que el Presidente “ya sabía cómo funcionaba el esquema y fue parte de él”. La novedad fue presentada este jueves en la reunión de la Comisión Investigadora sobre la Criptomoneda, donde dieron luz verde a nuevas medidas de prueba para avanzar en esta línea.

Los diputados definieron solicitar nuevos oficios a tres plataformas. Además, renovaron las citaciones a familiares de Novelli por los movimientos de cajas de seguridad antes y después de $LIBRA. En paralelo, definieron remitir toda la información al juzgado que investiga la posible estafa y la participación de Milei y sus socios.

“Vamos a seguir investigando hasta el final. Ni las presiones, ni el poder corporativo, ni todo tipo de encubrimiento van a tapar la verdad”, concluyó Ferraro.

