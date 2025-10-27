Uno Entre Rios | Economia | Dólar

El dólar se desploma $100 y se disparan acciones

Favorable respuesta del mercado tras el triunfo electoral de Javier Milei. El dólar baja y suben las acciones. Bancos privados venden la divisa a $ 1.420/25

El dólar se desploma $ 100 y se disparan acciones. Los bancos privados ya comercializan la divisa a $ 1.420/25

El dólar cae $ 100 y cotiza a $ 1.420/25 en los bancos privados antes de la apertura oficial del mercado.

Las operaciones que ya se habiltaron a través de homebanking permiten a sus clientes comprar divisas a $ 1.420/25.

Esto significa una baja de casi $ 100 con relación al cierre del viernes.

Por su parte, las acciones tienen subas de hasta 40% en las transacciones de pre mercado.

Lo mismo ocurre con los bonos de la deuda pública, lo cual provocará una baja en el riesgo país, pero que se conocerá recién mañana.

Dólar Mercados Javier Milei Bancos
