El dólar se desploma $ 100 y se disparan acciones. Los bancos privados ya comercializan la divisa a $ 1.420/25
El dólar se desploma $100 y se disparan acciones
Favorable respuesta del mercado tras el triunfo electoral de Javier Milei. El dólar baja y suben las acciones. Bancos privados venden la divisa a $ 1.420/25
27 de octubre 2025 · 10:44hs
El dólar cae $ 100 y cotiza a $ 1.420/25 en los bancos privados antes de la apertura oficial del mercado.
Las operaciones que ya se habiltaron a través de homebanking permiten a sus clientes comprar divisas a $ 1.420/25.
Esto significa una baja de casi $ 100 con relación al cierre del viernes.
Por su parte, las acciones tienen subas de hasta 40% en las transacciones de pre mercado.
Lo mismo ocurre con los bonos de la deuda pública, lo cual provocará una baja en el riesgo país, pero que se conocerá recién mañana.