Liga Paranaense: la fecha 11 se cerró sin goles

Don Bosco y San Benito igualaron 0 a 0 en el encuentro que concluyó un nuevo capítulo del Torneo Clausura de la Liga Paranaense.

29 de octubre 2025 · 20:55hs
Don Bosco y San Benito repartieron puntos en el campeonato de la Liga Paranaense.

Don Bosco y San Benito repartieron puntos en el campeonato de la Liga Paranaense.

Con un encuentro sin emociones finalizó la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF). En el estadio Carlos Federik, el dueño de casa, Don Bosco, y San Benito igualaron 0 a 0 en un duelo fácil de olvidar.

De esta manera, el Salesiano dejó pasar la oportunidad de quedar como único escolta de la competencia; mientras que el Santo continúa en la penúltima ubicación del certamen.

El Santo es uno de los grandes candidatos a quedarse con el título de la Liga Paranaense.

Liga Paranaense: Patronato goleó y es más líder que nunca

Patronato es el líder del certamen de la Liga Paranaense.

Liga Paranaense: se juega el grueso de la 11ª fecha

Las posiciones de la Liga Paranaense

Las posiciones son: Patronato 28 puntos; Peñarol 19; Don Bosco 18; Sportivo Urquiza, Neuquén, Atlético Paraná e Instituto y Oro Verde 16 e Instituto 13; Camioneros y Universitario 12; Argentino Juniors y Belgrano 11; Palermo 9; San Benito 8; Los Toritos 1.

