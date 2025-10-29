Con un encuentro sin emociones finalizó la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF). En el estadio Carlos Federik, el dueño de casa, Don Bosco, y San Benito igualaron 0 a 0 en un duelo fácil de olvidar.
Liga Paranaense: la fecha 11 se cerró sin goles
Don Bosco y San Benito igualaron 0 a 0 en el encuentro que concluyó un nuevo capítulo del Torneo Clausura de la Liga Paranaense.
29 de octubre 2025 · 20:55hs
De esta manera, el Salesiano dejó pasar la oportunidad de quedar como único escolta de la competencia; mientras que el Santo continúa en la penúltima ubicación del certamen.
Las posiciones de la Liga Paranaense
Las posiciones son: Patronato 28 puntos; Peñarol 19; Don Bosco 18; Sportivo Urquiza, Neuquén, Atlético Paraná e Instituto y Oro Verde 16 e Instituto 13; Camioneros y Universitario 12; Argentino Juniors y Belgrano 11; Palermo 9; San Benito 8; Los Toritos 1.