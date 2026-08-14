Vialidad Nacional informó tareas sobre la Ruta Nacional 174 en la conexión vial entre Victoria y Rosario, y pidió circular con precaución.

Victoria-Rosario: advierten por trabajos de mantenimiento y reducción de carril en la conexión vial.

Vialidad Nacional informó a los usuarios de la Ruta Nacional 174 sobre una serie de trabajos de mantenimiento que ejecuta la empresa concesionaria Alto Delta S.A. en la conexión vial Victoria-Rosario.

Las tareas se desarrollan en distintos puntos de la traza y, en algunos sectores, generan restricciones en la circulación. Desde el organismo solicitaron a los conductores extremar las medidas de precaución y respetar las indicaciones del personal encargado del operativo.

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Bacheo con paso alternado

Uno de los principales trabajos corresponde al bacheo preventivo, que se realiza entre los kilómetros 10 y 15 y en el kilómetro 23 de la ruta.

En estos sectores se implementan reducciones de carril y paso alternado, por lo que Vialidad Nacional recomendó disminuir la velocidad y prestar especial atención a la señalización instalada.

La presencia de trabajadores y maquinaria obliga a circular con mayor precaución en las zonas intervenidas.

Limpieza de canales en la zona de Victoria

Además, se llevan adelante tareas de limpieza de canales laterales en el trayecto correspondiente a la zona de Victoria.

Según informó Vialidad Nacional, estos trabajos no generan afectaciones sobre la circulación vehicular, aunque se solicita mantener la atención al atravesar los sectores donde se desarrollan las tareas.

En toda la traza de la conexión vial también se realiza corte de pasto y mantenimiento de la zona de camino, sin restricciones previstas para el tránsito.

Recomendaciones para los conductores

Vialidad Nacional solicitó a quienes transiten por la Ruta Nacional 174 reducir la velocidad al aproximarse a las áreas de trabajo y respetar tanto la señalización como las indicaciones de los banderilleros.

Asimismo, recomendó prever tiempos adicionales de viaje debido a las restricciones que pueden ocasionar las tareas de mantenimiento.

Las autoridades remarcaron la importancia de circular con atención para proteger tanto a los trabajadores que realizan las obras como al resto de los usuarios de la conexión vial Rosario-Victoria.