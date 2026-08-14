Frigerio repasó los cambios impulsados en el Estado, destacó avances y convocó a sus funcionarios a defender la gestión.

Frigerio defendió las reformas de su gestión y pidió a su equipo profundizar el rumbo del gobierno.

El gobernador Rogelio Frigerio encabezó este viernes una reunión de gabinete ampliado en la que repasó las principales transformaciones impulsadas durante su gestión, destacó los resultados alcanzados y convocó a su equipo a profundizar el trabajo y defender activamente el rumbo del gobierno.

Durante el encuentro, sostuvo que los avances no deben naturalizarse y puso como ejemplo el pago en término de salarios y jubilaciones, en un contexto de caída de los ingresos públicos.

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“No podemos acostumbrarnos a los logros, porque si nos acostumbramos, de alguna manera no los estamos poniendo en valor frente a la sociedad. Por eso es importante tomar conciencia del camino que estamos llevando adelante”, afirmó.

Reformas y cambios en el Estado

Frigerio repasó las principales reformas encaradas en áreas consideradas sensibles para la administración provincial. Entre ellas mencionó el ordenamiento de la Obra Social de Entre Ríos (OSER), la reforma del sistema previsional para garantizar la sostenibilidad de la Caja de Jubilaciones, la centralización de la compra de medicamentos y los cambios implementados en el sistema de comedores escolares.

También destacó los resultados obtenidos por Entre Ríos en las evaluaciones educativas Aprender y la incorporación de la provincia a la Hidrovía Paraná-Paraguay.

El gobernador sostuvo que varias de estas medidas avanzaron pese a resistencias políticas y corporativas. “Siempre que queremos implementar una reforma hay una reacción natural en contra, casi cultural, y están los que se oponen porque estamos tocando intereses concretos, puntuales; estamos poniendo luz donde había oscuridad”, señaló.

En esa línea, agregó que el gobierno continuará recibiendo críticas de quienes “tienen enorme dificultad para aceptar cambios y transformaciones” y de aquellos que, según afirmó, se beneficiaban de la situación anterior.

Cooperación con Nación y prevención ante El Niño

En relación con el gobierno nacional, Frigerio ratificó la decisión de sostener una relación de cooperación institucional en función de los intereses de Entre Ríos.

“Necesitamos que al gobierno nacional le vaya bien, independientemente de los gustos, porque de esa manera les va a ir mejor a todos los entrerrianos”, expresó.

En ese marco, destacó el acuerdo por 120.000 millones de pesos destinado a financiar la Caja de Jubilaciones y los avances en las primeras concesiones de rutas nacionales que atraviesan la provincia.

Otro de los ejes de la reunión fue la preparación ante el posible impacto del fenómeno de El Niño. El gobernador explicó que la Provincia trabaja de manera coordinada en tres áreas: salud pública, infraestructura y protección de la población.

En el operativo participan las Fuerzas Armadas, la Policía de Entre Ríos, municipios y comunas. “No para ganarle al fenómeno climático, porque no le vamos a ganar, sino para que cuando llegue con toda su fuerza sepamos y estemos tranquilos de que hicimos todo lo humanamente posible para amortiguar ese impacto en la sociedad”, remarcó.

Las prioridades y el pedido a los funcionarios

De cara a la próxima etapa de la gestión, Frigerio planteó como prioridades continuar mejorando la calidad de la salud y la educación y avanzar en infraestructura para incrementar la competitividad provincial.

Entre los objetivos mencionó intervenir el 100% de las rutas provinciales y renovar el equipamiento de la Dirección Provincial de Vialidad.

Hacia el cierre del encuentro, el gobernador hizo especial hincapié en la responsabilidad de todo el equipo de gobierno de comunicar y defender las transformaciones impulsadas.

“La defensa de los logros no es patrimonio de algunos funcionarios. Tiene que haber 400 funcionarios en las redes, en los medios, en las radios de los pueblos, defendiendo la gestión, el rumbo y el norte”, afirmó.

Finalmente, convocó a sus funcionarios a “ponerse la camiseta y salir a la cancha”.

La vicegobernadora Alicia Aluani coincidió con el planteo y sostuvo que “cuando uno quiere hacer algo nuevo, siempre hay una resistencia”. En ese sentido, consideró que los funcionarios deben abandonar la zona de confort para avanzar en los cambios propuestos.