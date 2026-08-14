El Team Maniático va por un nuevo desafío en Santa Fe.

El ring será el lugar donde cinco jóvenes paranaenses buscarán poner en práctica todo lo aprendido durante meses de entrenamiento. Este domingo, desde las 20, Luciano Roskopf, Diego Zárate, Giovanni Luca, Tomás López Sedano e Ismael Dappen representarán al Team Maniático en una nueva edición del Arena Combat , el festival de deportes de combate que se desarrollará en LB Eventos, en San Javier, Santa Fe.

Los cinco competirán en kick boxing y tendrán por delante una jornada pensada no solamente para buscar un resultado, sino también para sumar experiencia arriba del ring. Para varios de ellos, cada combate representa un nuevo desafío y una oportunidad de medir el trabajo realizado durante los entrenamientos.

En diálogo con UNO, Renzo Iván Olivo, uno de los responsables de la academia, explicó que el grupo llegará a Santa Fe conuna premisa que atraviesa la formación del Team Maniático: competir también es aprender.

“Nosotros entrenamos para competir, pero también entrenamos para aprender. Se gana, se pierde y se aprende”, sostuvo Olivo, quien tiene 43 años y es el profesor mayor del dojo. Su formación tiene como base la lucha y es cinturón negro de la academia de Vieyra, además de ser quien encabeza el trabajo del equipo.

Junto a él trabaja Maxi Argarañaz, encargado de la parte de kick boxing, mientras que Marcos Giménez se desempeña como segundo profesor de jiu jit su. La academia ofrece distintas disciplinas vinculadas a las arte marciales y los deportes de combate, entre ellas MMA, jiu jitsu y kick boxing.

Cinco nombres en Santa Fe

La delegación viajará el mismo día de la competencia y los cinco subirán al ring durante el festival santafesino, que reunirá combates de kick boxing, K1, MMA y otras disciplinas de combate. Para Olivo, el resultado deportivo es importante, pero no constituye el único parámetro para evaluar el trabajo de sus alumnos. “Como toda academia queremos que ganen, es obvio. Pero mientras los chicos entrenan acá, para nosotros ya ganaron”, expresó.

El Team Maniático va por un nuevo desafío en Santa Fe.

El entrenador entiende que llegar al momento de subir al ring ya supone haber atravesado una barrera. “Subirse arriba al ring, que te peguen una trompada y sentir esa adrenalina, ese miedo, yo creo que muchos lo quieren y no todos lo hacen”, señaló.

Por eso, el objetivo de la academia también pasa por acompañar a los jóvenes en ese proceso. El entrenamiento, en ese sentido, no se limita a aprender una técnica o prepararse físicamente para un combate. Hay una búsqueda vinculada al respeto, la disciplina y la confianza. “Es un deporte que te incentiva a tener respeto, a estar bien. Desde tu casa hasta acá es como la escuela. Tratamos de que se sientan bien todos”, afirmó Olivo.

Un equipo que nació en 2019

Aunque Olivo ya tenía experiencia en el mundo de las artes marciales y la lucha, el Team Maniático como academia comenzó formalmente en 2019. Desde entonces, el grupo atravesó diferentes etapas y tuvo que adaptarse a una dificultad que conocen muchas instituciones deportivas: encontrar un espacio donde poder entrenar. “Nosotros tuvimos un problema que la mayoría tiene, que es el lugar, el espacio para entrenar”, contó Olivo.

El recorrido incluyó distintos lugares. Comenzaron detrás de la Terminal de Paraná, en un espacio que les cedía un amigo. Luego debieron mudarse y pasaron por el club Quique, por Patronato (donde encontraron el apoyo de Vieyra) y posteriormente por otros gimnasios.

En uno de los momentos más complicados, llegaron incluso a entrenar en la casa de Olivo, en un espacio de apenas cinco por cinco metros. La dimensión no fue un impedimento. “Lo importante era entrenar”, resumió el entrenador.

Con el tiempo apareció una nueva posibilidad. El espacio Focus Gym les brindó un lugar para continuar con las actividades y, desde allí, la academia comenzó a crecer de manera más sostenida. Actualmente, el Team Maniático reúne a practicantes de distintas edades y disciplinas. Según explicó Olivo, cuentan con alrededor de 35 personas vinculadas al kick boxing, unas 20 al jiu jitsu y cerca de 30 en MMA, aunque los números pueden variar porque muchos alumnos participan de más de una disciplina.

Las clases están abiertas a quienes quieran iniciarse en este mundo, incluso sin experiencia previa. La propuesta apunta tanto a quienes buscan competir como a quienes simplemente quieren realizar actividad física, aprender técnicas de defensa personal y encontrar un espacio de entrenamiento. “Se acepta cualquiera que tenga ganas de venir a entrenar, a moverse y a sentirse bien”, explicó Maxi Argarañaz, otro de los profes.

El Team Maniático va por un nuevo desafío en Santa Fe

Maxi Argarañaz, Giovanni Luca, Luciano Roskopf, Renzo Ivan Olivo, Tomás López Sedano, Diego Zárate e Ismael Dappen

El Team Maniático viene sumando experiencias en diferentes escenarios. La dificultad muchas veces está en organizar los viajes y conseguir los recursos necesarios para participar. Por eso, cuando aparece una invitación, la intención es que puedan viajar juntos y representar al equipo como una delegación.

Ahora el desafío está en Santa Fe. Los cinco jóvenes llegan con la preparación realizada y con la posibilidad de sumar una nueva experiencia competitiva. El calendario, además, no termina este fin de semana. El Team Maniático ya tiene la mirada puesta en noviembre, cuando tiene previsto participar de otro evento en Diamante. El objetivo, según Olivo, es sencillo y ambicioso a la vez: “Seguir avanzando, seguir mejorando y llegar lo más lejos posible”.

Mientras tanto, este domingo habrá cinco paranaenses arriba del ring en San Javier. Roskopf, Zárate, Luca, López Sedano y Dappen serán los encargados de llevar al Arena Combat el trabajo de una academia que nació en 2019, que atravesó distintos espacios para poder seguir entrenando y que hoy busca consolidarse a través de sus competidores.

Para el Team Maniático, la pelea empieza mucho antes de que suene la campana. Está en cada entrenamiento, en cada traslado, en cada dificultad superada y, sobre todo, en las ganas de seguir aprendiendo.